Charla sobre inseguridad en la UCR

El Comité UCR de Zárate, Lima y Escalada continua con el ciclo de charlas y capacitaciones lanzado hace unos meses, en esta oportunidad se trató la temática seguridad “desafíos presentes y futuros”.

El pasado viernes correligionarios y vecinos participaron de una charla desarrollada por Miguel Nuñez, Abogado especialista en Derecho Público Provincial y Municipal, especializado en teoría del delito y responsabilidad de la persona jurídica, asesor del diputado provincial Claudio Rossi y relator de la Comisión de Obras Públicas y ex secretario de Seguridad del municipio de Rojas.

Desde la UCR comentaron que “estamos convencidos de que la seguridad también es un tema municipal, la prevención atañe tanto al Gobierno Nacional, Provincial, como local colaborando e intercambiando información y generando acuerdos y convenios, por ese motivo seguiremos solicitando que las tres partes se organicen por el bien de todos nosotros”.

“La charla de Miguel Nuñez nos aportó varias herramientas, él desde la experiencia en gestión municipal nos dio su mirada acerca del trabajo territorial que los municipios deben hacer ante los hechos delictivos”, explicaron, “esta charla nos demuestra nuevamente que los Municipios sí pueden hacer cosas en materia de seguridad y no tirarle la pelota a la provincia como venimos denunciando que pasa en Zárate”.

“La seguridad es algo con lo que la gente se resignó, porque ya no denuncia los robos, pero necesitamos que los vecinos hagan la denuncia; Nos enrejamos, pusimos alarmas comunitarias, algunos contrataron seguridad privada, y la verdad que no está bueno, hoy vemos nuevamente la ausencia del estado municipal”, enfatizaron.

