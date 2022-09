«Nadie puede decir que este Municipio no invierte en cultura»

En la última sesión del Concejo Deliberante, los concejales trataron un proyecto de Ordenanza para promover, apoyar y proteger “toda aquella actividad artística y cultural que se desarrolle en la vía pública y espacios públicos y/o lugares no convencionales del partido de Zárate”.

Tal propuesta se originó, según la propia ordenanza, en la necesidad de apoyar a una gran cantidad de artistas y que, a tal fin, “es necesario que el estado Municipal garantice las condiciones para que los artistas populares puedan utilizar el espacio público, de manera gratuita, de libre acceso para manifestar su arte, integrando las distintas expresiones artísticas con el resto de los actores culturales, educativos y productivos de nuestra comunidad”.

Es por ello que el bloque de Juntos ingresó un proyecto de ordenanza creando el Programa Espacio Multicultural itinerante, “inclusivo y gratuito que se llevará a cabo en diferentes espacios públicos, y/o no convencionales abiertos de nuestra ciudad, garantizando la participación de los artistas locales populares”.

De esta manera, habilitaba a que se desarrollen espectáculos, shows, intervenciones y distintas prácticas relacionadas con el arte en espacios de uso público, tales como plazas, parques, y otros, compartiendo un espacio común con los espectadores. “Serán considerados artistas populares, callejeros o itinerantes, los músicos, bailarines, cirqueros, elencos teatrales, magos, titiriteros, mimos, actores, actrices, estatuas vivientes, payasos, artistas plásticos y desarrolladores audiovisuales, y todo aquella persona que realice actividades vinculadas al arte”.

Asimismo, dicha autoridad de aplicación creará un banco de donación de instrumentos y/o elementos a disposición de los artistas populares que cumplan con los requisitos de inscripción en el Registro Municipal de Artistas Populares del distrito para la realización de las diferentes actividades culturales que se desarrollen.

Finalmente establece un horario para la realización de dichas actividades, todos los sábados entre las 14 y las 19 horas en temporada de invierno, y entre las 18 y las 23:30 horas en temporada de verano. Y será la propia municipalidad quien deberá proveer de equipos de sonido e iluminación aptos para exteriores, ejecutado por el responsable técnico en sonido designado, a los artistas populares que realicen eventos musicales.

En el caso de los intérpretes musicales deberán contar con sus propios instrumentos. Para el caso de las artes audiovisuales y el cine, la autoridad de aplicación deberá contar con un espacio donde el artista popular inscripto pueda proyectar a través de una pantalla para la reproducción de videos, documentales, cortos, etcétera, de autoría de los artistas locales inscriptos en el programa, suministrándoles dichos elementos para su realización.

Cabe señalar que el expediente pasó por la comisión Desarrollo Humano y Promoción Social; Presupuesto y Hacienda; Legislación e Interpretación y luego por la comisión de Labor Legislativa.

En todas las comisiones, obtuvo “despacho favorable”, y con firmas de concejales de diferentes bloques. Pero al tratarse “sobre tablas”, el Frente de Todos finalmente no lo acompañó.

EL DEBATE

Al respecto, desde el bloque oficialista explicaron por qué: “No acompañaremos el proyecto porque ya existe en Zárate el registro de cultura local, hay un programa de becas y lo que está implementando el municipio es un proyecto superador”, criticó Vanesa Palermo, concejal del Frente de Todos.

Por su parte, su compañero de banca, Ariel Ríos, indicó que “en ninguna parte del mundo el municipio ofrece equipo de audios para que actúen los artistas. Ojalá se llegue a eso, pero estamos a años luz. Es un proyecto inviable, nos parece un proyecto incompleto y hay que discutirlo más. Y además, a la oposición le faltan datos al respecto. Aparte, nadie puede decir que no existe espacio para la cultura”, explicó, del Frente de Todos. “Seguro que faltan espacios en Zárate, Lima y Escalada pero nadie puede decir que este Municipio no invierte en cultura”, concluyó el ex presidente del HCD.

Desde el bloque Juntos defendieron el proyecto de ordenanza en la última comisión:

“Los artistas locales siempre hacen todo a pulmón, pero la cultura no tiene que ser a pulmón; más aún en esta situación económica tan delicada. La cultura busca moverse pero en Zárate no se está moviendo porque muchas veces no se tiene dónde y cómo expresarse. En la cultura se invierte, no se gasta”, dijo la concejal Victoria Semería Olmos.

“Si existe un registro y espacios para que los artistas actúen; el municipio no lo promociona, no existe comunicación en este tema. Nos reunimos con varios artistas locales y productores de shows y en reiteradas oportunidades nos repiten la falta de apoyo municipal y una falta de espacio para expresarse”, criticó su par del bloque, Stefanía Rodríguez Schatz.

El Concejo Deliberante trató un proyecto que promueve “toda aquella actividad artística y cultural que se desarrolle en la vía pública y espacios públicos y/o lugares no convencionales del partido de Zárate”.

Comparte esto: Twitter

Facebook