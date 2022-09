Defensores cayó derrotado frente al puntero Colegiales ayer en Villa Fox

En la tarde de ayer domingo en Villa Fox, CADU perdió 2 a 1 con el líder Colegiales por la decimoquinta fecha del Campeonato Clausura de Primera «B» Metropolitana temporada 2022 y sigue cuarto en las posiciones junto a San Miguel, Comunicaciones y Deportivo Merlo, a once unidades del pun-tero a dos jornadas del final.

Los goles fueron convertidos por Javier Velázquez para el «celeste» en el primer tiempo, mientras que Adrián Fernández y Franco Caballero dieron vuelta el resultado para la visita. El árbitro fue Sebastián Bresba de floja labor quien expulsó en tiempo adicional a Juan Cruz Ponce de León en el local por juego brusco. El encuentro se jugó en el estadio de «Mario Oscar Losinno» ante un importante marco de público.

Defensores Unidos perdió después de dos jornadas con un triunfo y un empate, como local cayó luego dos victorias en forma consecutiva. Colegiales cosechó la cuarta presentación sin perder, con tres triunfos y un empate, como visitante sumó la segunda victoria al hilo.

En el historial CADU acu-muló el segundo partido sin ganar recibiendo a Colegiales en su cancha de Villa Fox, con dos derrotas en serie.

EL PARTIDO

Hubo un tiempo para cada equipo y el empate hubiera sido lo más justo, en la primera parte CADU fue superior y lo ganaba con justicia, mientras que en el segundo periodo Colegiales fue más y dio vuelta el resultado.

En la etapa inicial, Defensores tomó la iniciativa, arrinconó a su rival contra el arco y comenzó a generar situaciones de gol hasta que llegó abrir el marcador luego de un corner de la izquierda la peina Zadel en el primer palo para el ingreso de Velázquez que también de cabeza marcó el 1-0 parcial. El local justifica la diferencia, la visita no le encuentraba la vuelta al partido y solo inquietaba con tiros de larga distancia. En el complemento, Colegiales cambió la actitud se adueño de las acciones para rapidamente llegar al igualdad a través de Fernández con una gran jugada personal, siguió siendo mejor el «tricolor» y Caballero aprovechó una desatención defensiva del local para de cabeza marcar el 2-1. El «celeste» fue por el empate aunque los cambios no funcionaron, terminó atacando con cuatro delanteros pero sin juego ni ideas.

Germán Bulgarella iniciando un nuevo ataque para CADU que perdió ayer en Villa Fox. Martín Giménez escapa a la marca de Machado. Defensores cayó con el líder Colegiales.

