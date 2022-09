La Fiscalía tiene en su poder cerca de 300 sobres con elementos incautados en el allanamiento

Con el correr de las horas emergen nuevas revelaciones de la investigación que lleva adelante la Unidad de Instrucción Fiscal Nro. 2 del Departamento Judicial Zárate Campana en el marco de la causa que investiga el femicidio de María Alejandra Abbondanza.

En las últimas jornadas se conoció que una de las pericias ordenadas por la fiscal Dra. Ana Laura Brizuela tiene que ver con el análisis del contenido de dos celulares: por un lado, el celular del principal acusado por el crimen, Agustín Chiminelli (24) quien habría reseteado de fábrica el equipo, antes de la llegada de los efectivos policiales que allanaron su vivienda el pasado sábado; por otro lado, también se analizará el celular de su madre, Liliana Esther Sanchez, quien integraba grupos de Whatsapp del vecindario y donde se había compartido la búsqueda de Alejandra. Por su parte, según se conoció, el padre del femicida, Carlos Rubén Chiminelli, no utilizaba celular.

Por otra parte, también se supo que Agustín Chiminelli mantenía actitudes violentas hacia sus ex parejas y, de hecho, una de ellas había solicitado ante la justicia una restricción perimetral a comienzos de este mes.

En el barrio donde vivían tanto el atacante como su víctima, todavía no salen de la consternación que les produjo este aberrante hecho. Desde el entorno de la víctima, relataron detalles que dan cuenta de la personalidad del agresor quien, en un acto de cinismo, se mostraba en la puerta de su vivienda mientras los familiares de Abbondanza recorrían la zona en busca de pistas sobre su paradero.

Cabe recordar que los padres de Chiminelli mencionaron ante la fiscal que durante el allanamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la vivienda de Alberdi y Moreno, su propio hijo les confesó haber asesinado a María Alejandra.

Por el momento, ese testimonio también será sometido a análisis por la fiscalía, dado que se intenta determinar si se trata o no de una estrategia del matrimonio para desligarse del hecho. Por el momento, continúan detenidos como “coautores” del femicidio de Abbondanza.

Fuentes de la fiscalía detallaron a LA VOZ que con el correr de los días se irán conociendo los resultados de distintas pericias ordenadas por la Dra. Brizuela, a medida que se vaya procesando la información dado que los investigadores tienen en su poder alrededor de 300 sobres con elementos secuestrados en la escena del crimen durante el allanamiento.

El allanamiento se produjo en una vivienda de Alberdi y Moreno, Campana.

