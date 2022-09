“Ponele el Pecho”, una iniciativa solidaria

El cáncer continúa siendo uno de los problemas de salud pública más significativos en América y en el país. Una verdadera pandemia que afecta tanto a hombres como a mujeres. Pero, en especial, el cáncer de mama es uno de los problemas principales en la salud de la mujer de hoy.

Muchas mujeres deben someterse a una mastectomía, la extirpación de toda la glándula mamaria, a instancias del diagnóstico médico y el tipo de cáncer que portan.

Luego viene el tratamiento oncológico, la medicación y los chequeos de rutina, ya que el cáncer tomado a tiempo mediante los controles ginecológicos correspondientes, garantiza la sobrevida y una buena calidad de vida tras una cirugía o un tratamiento.

Pero la medicina llega hasta ahí y no se fija que el rol social asignado a la mujer plantea distintas consideraciones que complican el afrontamiento de esta enfermedad tras una intervención, ya que estas mujeres frecuentemente han internalizado los estándares de belleza femenina que enfatiza la sociedad.

La manera en que una persona se siente sobre su cuerpo puede influenciar el modo en que se siente sobre sí misma; la imagen corporal y el valor propio a menudo juegan roles importantes en la psiquis del ser humano que se influyen entre sí. Los medios de comunicación masiva promocionan mensajes que promueven personas jóvenes, delgadas y sensuales, planteando que la imagen corporal sea un aspecto difícil de manejar para las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.

Todas estas consideraciones forman parte de la sociedad y de la psiquis de las personas, pero muchas veces los gestos y las acciones comienzan con situaciones más simples.

En este contexto aparecen los tratamientos psicológicos, los grupos de ayuda y la empatía de otras mujeres que han pasado por lo mismo.

PONELE EL PECHO

Las preguntas comienzan a inundar las mentes de las personas cuando le diagnostican un cáncer. En el caso de las mujeres, las preguntas del “por qué”; “y ahora qué hago” y “cómo puedo sobrellevar esta enfermedad” abundan, y muchas veces es necesario un grupo de contención, además de la familia y los amigos.

Otras personas, como el caso de Marisol Simoes Blanco, esas preguntas la llevaron a otras preguntas; “qué me enseñó” y “qué puedo hacer por el otro”.

En el año 2013, Marisol debió operarse la mama por un cáncer de 3 cm que la estaba invadiendo. Y pudo sobrellevar la enfermedad con mucha ayuda de su familia y amigos.

Pero de forma casi inmediata comenzó a pensar que podía ayudar y colaborar con otras personas en la misma situación; y así surgió la idea de crear “Ponele el Pecho”.

“Yo me operé la mama muy joven y pude ponerme una prótesis, pero no todas las mujeres tienen esa posibilidad. Entre la cirugía oncológica y la intervención reconstructiva para colocarse una prótesis pueden pasar entre 2 y 3 años según las recomendaciones de los profesionales. Entonces me enfoqué en ese grupo de personas, que están en ese período y que, además, deben retomar una nueva vida y enfrentarse al espejo con un cuerpo nuevo”, comenzó explicando Marisol.

“Luego también pensé en las mujeres mayores, que quizás no quieren pasar por el quirófano pero necesitan sentirse bien, ya que cuando te sacan una mama afloran las inseguridad y todo tipo de sensaciones. Por eso quise hacer algo para que puedan ponerse la misma ropa de antes”, destacó Marisol.

Así fue que comenzó a coser prótesis con rellenos de tela sobre corpiños. Primero fue experimentando y cuando se sintió segura, se lanzó con “Ponele el Pecho”, en febrero de 2019. “Tengo dos hijos, Camila de 21 y Brian de 26, quienes me apoyaron junto con mi marido José Luis. Primero hicimos con Camila un perfil de facebook y mandamos a imprimir unos folletos. Me acuerdo que los dejamos en el hospital y al poco tiempo ya me empezaron a llamar”.

