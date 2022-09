Rojana Seguros y Cruz Roja continúan el desarrollo de cursos de RCP y Primeros Auxilios

Desde el mes de octubre del año pasado, Rojana Seguros y la Cruz Roja Filial Zárate desarrollan una serie de cursos de Primeros Auxilios y RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en distintas instituciones bajo el lema “Nos unimos para salvar vidas”.

Un proverbio de uso popular dice que el conocimiento no ocupa lugar. Por eso, contar con la información precisa sobre cómo actuar en una situación de emergencia puede convertirse en un elemento vital frente a un evento inesperado.

Las técnicas de Primeros Auxilios y RCP son maniobras y procedimientos que tienen un fin tan importante como es salvar la vida de otra persona en circunstancias como un ataque cardíaco o una situación de ahogamiento, entre otras.

Atentos a la necesidad de contar con esta información, desde Rojana Seguros tomaron la iniciativa de comenzar a capacitarse desde la propia empresa a través de un convenio con Cruz Roja Filial Zárate. Fue así, que observaron la necesidad de ampliar el alcance de este conocimiento y emprendieron de manera conjunta la tarea de divulgar estas técnicas para que la comunidad sepa cómo debe proceder en estos casos.

“Nosotros siempre creímos que de alguna manera tenemos que ir devolviendo a nuestra comunidad todo lo que nos ha dado y nos sigue brindando. Conocimos a la gente de la Cruz Roja, de la filial de Zárate, hicimos el primer curso nosotros y desde ahí tuvimos la iniciativa de expandirnos al resto de la comunidad. A clubes, empresas y distintas organizaciones”, contó a LA VOZ Gustavo Rojana, titular de la compañía aseguradora.

En la misma línea, agregó: “No solamente queremos llegar a la zona del centro de Zárate, creemos que es muy importante abarcar todo el espectro. Los chicos de la Cruz Roja son maravillosos, me encanta lo que hacen, principalmente porque todos los trabajos que hacen son ad honorem, entonces se ve la entrega, el altruismo con el que trabajan”.

En ese sentido, la iniciativa impulsada por Rojana Seguros tiene que ver con compartir el conocimiento y a la vez colaborar en la visibilización de Cruz Roja en la ciudad, a través de la articulación con instituciones, empresas y organizaciones, con la premisa de que sea una acción prolongada en el tiempo y no intervenciones aisladas.

“Tenemos que tratar de llegar a la gente y que entiendan que cada uno que hace el curso no lo hace para salvar su vida, lo hace para salvar la vida de su hijo, su vecino, su prójimo que esté transitando por una situación. Tenemos que transmitir lo mismo que los chicos de Cruz Roja hacen, al resto de la gente”, expresó Rojana.

Este sábado se llevará a cabo en la sociedad de fomento de barrio Bosch el curso número 20 desde que se inició esta propuesta. Según comentó Gustavo, a lo largo de las ediciones anteriores pudieron la propuesta a clubes, empresas como el Sistema Integrado de Transporte o el Centro de Comercio e Industrias de Zárate; ahora, el objetivo es darle continuidad a este proceso a través de articulaciones con instituciones barriales como el Cepam de barrio Malvicino, el Cepam de barrio España, así como también en instituciones educativas del distrito.

“Creo que si nuestros hijos van creciendo con este conocimiento va a ser mucho más importante porque cuando se les presente una mala situación, van a saber cómo reaccionar. Es una formación educativa que tenemos que trabajar mucho, el espectro es muy amplio”, señaló. Del mismo modo, detalló que la propuesta fue muy bien recibida por la comunidad, a punto tal que en un comienzo el ofrecimiento de estos cursos surgía desde Rojana Seguros, mientras que en la actualidad se vio invertido el proceso y son las instituciones las que solicitan la actividad.

“Confiamos mucho en que ese proceso sea el que la gente de la Cruz Roja está necesitando. Quisiera que muchas empresas los contraten a ellos para los cursos. Nuestro próximo proyecto es que la Cruz Roja y Rojana Seguros vamos a estar juntos en la Expo Zárate, vamos a tener un stand compartido donde vamos a dar charlas y hacer todo este tipo de acciones que estamos haciendo ahora. No vamos a estar promocionando nuestros productos, sino que vamos a estar acompañando a la Cruz Roja para que se visibilice cada vez más”, concluyó.

Gustavo Rojana, titular de la compañía aseguradora.

