Seguridad: cómo son los operativos que se realizan

La secretaría de Seguridad municipal anunció que los operativos de control vehicular seguirán durante toda la semana y, principalmente, los fines de semana; tanto barrios como accesos a la ciudad.

Estos operativos se realizan en conjunto con fuerzas federales y bonaerenses, en un trabajo coordinado y con el objetivo de detectar vehículos sin la documentación requerida para circular y el control de personas. No solamente en la calle con los móviles sino también en espacios públicos durante la semana y los fines de semana, en conjunto con Prefectura Naval y aportando agentes de DPU y personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte; además de la presencia de Policía Bonaerense.

El primero de estos ejes consta de los operativos “sorpresivos” que realiza Prefectura Naval Argentina y la DPU. Se conforman “tabiques” para el control vehicular y el registro de las personas en distintas esquinas y cuadras de la ciudad y también se suman patrullajes en distintos vecindarios. Estos duran dos horas con la idea de identificar motos y automóviles robados. Además, sirven para constatar que no recaigan sobre las personas pedidos de captura. Dichas tareas las coordina y las maneja la secretaría de Seguridad municipal con la participación de la Policía Bonaerense.

Luego están aplicando operativos estáticos, con la llegada de fuerzas federales dos días a la semana. Aquí se realiza algo similar en accesos a barrios, también coordinados por la Secretaría de Seguridad.

Finalmente, el otro eje son los operativos de saturación; también con la presencia de Prefectura Naval, una vez por semana, y el objetivo en este caso es llegar a un vecindario en particular con perros antidroga, efectivos que llegan de Policía y agentes de DPU que se dividen en cuadrillas.

