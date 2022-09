“Estamos entregando una licencia de conducir cada cuatro minutos”

Durante la semana pasada integrantes de la oposición en el Concejo Deliberante se refirieron al rendimiento de la oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad en el otorgamiento de turnos para realizar el trámite.

En diálogo con LA VOZ, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray habló sobre este tema y, si bien reconoció que luego de meses de confinamiento por la pandemia de Covid-19 se registraron demoras en la realización de trámites, afirmó que en la actualidad la situación se encuentra regularizada.

“Sabemos que la pandemia nos atrasó, nos demoró, pero fuimos tomando medidas para ir regularizando esta situación”, dijo el funcionario y agregó que, según la base de datos durante el mes en curso el último turno solicitado fue el día 19 a las 9.56 horas y que a la persona que lo solicitó, se le asignó el día 28 para que concurra a tramitar la licencia.

En ese marco, expresó: “La página de la Municipalidad no es el único medio para sacar turnos, si una persona va a la oficina de licencias de forma personal (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) le dan turnos en el lugar. Ocurre otra situación que es importante aclarar, muchas de las personas que nos piden turnos por internet en la página, luego no concurren a los turnos. Esos lugares quedan libres, entonces a cualquier persona que vaya, si hay un lugar libre, se le da turno en el momento por la gente que faltó”.

El Secretario de Gobierno también detalló que el pasado jueves 19 personas que habían pedido turno por internet no concurrieron, lo que permitió atender la demanda espontánea de 15 personas que fueron a la oficina. En esa línea, agregó que el viernes fueron 26 las personas que pidieron turno y no concurrieron, por lo cual se atendió en el lugar a 15 personas.

En ese aspecto, remarcó a este medio que los turnos que se asignan por internet suelen ser de una semana para la otra y que la turnera se cierra una vez que se agotan los turnos “por una cuestión organizativa”.

“Al día de hoy, según las últimas estadísticas que tenemos, estamos entregando una licencia de conducir cada cuatro minutos (lo cual no significa que el trámite demore 4 minutos); el mes de agosto, que es el último mes cerrado que tenemos, entregamos en Zárate 2099 licencias. Aun así la oficina no está colapsada y tiene lugar disponible. En julio se hicieron 2093 licencias y en lo que va septiembre vamos por las 1500”, informó el funcionario.

Al respecto, analizó que el proceso de otorgamiento de licencias se encuentra “en una situación más que regular” y que “no es verdad que no haya turnos”.

“Son temas puntuales que son llamativos o que interesan a la gente pero que se apartan de la realidad por desconocimiento o porque lo que les interesa es instalar una noticia falsa”, dijo el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray.

Además, mencionó que la prórroga para la renovación de licencias otorgada por la Provincia de Buenos Aires días atrás “no es por Zárate, sino porque en otros municipios de diferentes lugares de la provincia que no han podido ponerse al día”.

