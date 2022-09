El Partido Justicialista repudió una nota editorial del Diario La Nación

Mediante un comunicado, al cual adhirió y difundió durante la jornada de ayer el Partido Justicialista de Zárate, el PJ de la provincia de Buenos Aires repudió una columna editorial publicada por el diario La Nación, con el título «¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas», que pone en duda el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a fines de agosto pasado.

En ese sentido, el Partido Justicialista bonaerense advirtió en un comunicado que «la acusación contra una víctima no es una novedad para este diario» y afirmó que «no en vano fue uno de los encargados de ocultar operaciones de represión ilegal a través de supuestos «enfrentamientos» durante la última dictadura cívico-militar».

«No vamos a construir una sociedad mejor si no somos capaces de poner un freno a la violencia», sostuvo el comunicado y manifestó que «dudar de un hecho reconocido por el Congreso de la Nación, por la comunidad internacional, por dirigentes de todos los espacios políticos solo tiene como objetivo comenzar a construir su legitimación», sostuvo.

En esa línea, señaló que «Argentina decidió en 1983 dejar atrás la violencia política y apostar por las elecciones democráticas y el diálogo político como forma de resolver las diferencias», expresó que «el diálogo democrático no puede depender siempre de la voluntad de una sola parte» e invitó a «todos los dirigentes de todos los espacios políticos a aislar este tipo de manifestaciones violentas y construir la Argentina del futuro sobre la base del diálogo y el respeto por la postura del otro».

En tanto que el Partido Justicialista Nacional expresó su «más enérgico repudio al editorial» y llamó a «todos los sectores políticos, sociales, económicos y mediáticos a actuar con absoluta responsabilidad y a cesar con la difusión de discursos que fomentan el odio y generan condiciones para el avance de la violencia».

El 25 de agosto pasado, el PJ local se movilizó en apoyo a la vicepresidente.

