Viruela del mono: qué se sabe de esta enfermedad que en Zárate tiene un caso sospechoso

¿Es una enfermedad nueva?¿Es grave?¿Cómo se contagia?¿Hay vacunas?¿Qué tengo que hacer si tengo síntomas? Estas son algunas de las preguntas sobre la viruela del mono de la que ya se notificó un caso sospechoso y que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a emitir un alerta epidemiológico.

Según se informó, se trata de una persona que realizó una consulta al sistema de salud ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad y por la cual se activó el protocolo establecido para estos casos, con la toma de muestras que serán analizadas por el instituto Malbrán, y con el aislamiento inmediato de la paciente y su entorno de manera preventiva. Actualmente se encuentra estable y a la espera de los resultados de sus exámenes.

Cabe mencionar que la paciente manifestó no haber viajado ni estado en contacto con personas que lo hayan hecho, y que el partido de Zárate no registra antecedentes de circulación comunitaria de viruela símica.

En Argentina, el Ministerio de Salud confirmó 326 casos de viruela del mono hasta el 20 de septiembre, lo que representa un aumento del 23% en la última semana registrada (265).

El informe indicó que, del total, cerca del 85% no tienen antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas y que hasta la fecha de cierre «no se han notificado casos graves ni fallecidos por esta causa».

Además, de los 326 casos fueron confirmaron 232 en la ciudad de Buenos Aires, 76 son habitantes de distintos distritos bonaerenses, 8 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 2 de Río Negro, 1 en Mendoza, 1 en Corrientes, 1 en Neuquén, y 1 en Salta.

De acuerdo al Boletín, el 99,7% de los casos corresponde a personas de sexo masculino y solo uno tiene registrado sexo femenino, una mujer trans.

La media de edad de los casos es de 34 años con un mínimo de 18 años y un máximo de 61 años, mientras que el 61,6% de los casos confirmados fueron diagnosticados en las últimas 4 semanas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el 1 de enero hasta el 20 de septiembre de 2022, se registraron más de 61.753 casos de viruela símica confirmados por laboratorio en 105 países/territorios/área y 23 muertes distribuidas en cinco de las seis Regiones del organismo.

Del total mundial de casos confirmados al 14 de septiembre, 36.783 corresponden a la Región de las Américas. Asimismo, a la fecha se reportaron cuatro muertes en esta región, correspondiendo 2 a Brasil y una a Ecuador y otra en Cuba.

Por último, la OMS indicó que el entorno de exposición más frecuente reportado a nivel mundial es el de fiestas con contactos sexuales, registrado en el 58,7% de los casos con datos para este indicador.

Las muestras ya fueron enviadas al Instituto Malbrán para ser analizadas.

