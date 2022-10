Matilla en Lima: «La gente necesita ser escuchada»

Cómo parte de su agenda de proximidad, el Presidente del Concejo Deliberante de Zárate del Frente de Todos-PJ, Leandro Matilla, visitó los barrios 9 de Julio, Citrus y Unión, los tres pertenecientes a ciudad Lima, quienes compartieron sus inquietudes y dialogaron sobre las necesidades de cada uno de estos sectores.

“Nos fuimos agradecidos por la recepción, preocupados por los problemas que tiene. Estos barrios, que son muy comunes con los que vemos en cada lugar de Zarate y Lima al que somos invitados. Pero el primer paso es escuchar de primera mano estas situaciones, y legislar desde nuestro lugar en favor de la gente”m sostuvo Matilla, tras el encuentro.

El también presidente del Partido Justicialista (PJ) de Zárate aseguró que “vamos a hacer de cada necesidad un proyecto para que los vecinos encuentren soluciones. No podemos perder más el tiempo. El Estado debe estar al servicio de la población, y los vecinos no pueden tener que estar mendigando soluciones”.

Matilla también evaluó que “la gente necesita ser escuchada. Porque cuando se los ignora, se los abandona».

Y para finalizar, señaló: Con nuestra presencia, asumimos el compromiso de acompañarlos en sus reclamos y desde nuestra ciudad. Las soluciones mágicas no existes. Se construyen entre todos,” concluyó.

