Toyota retomó la producción en su planta

El conflicto entre el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y las empresas del sector, que data de hace varios meses, alcanzaron el viernes por la madrugada un acuerdo en el marco de intensas negociaciones paritarias que se desarrollaron “maratónicamente” a lo largo de todo el día jueves. Con un 73% de recomposición salarial a pagar en cinco cuotas hasta mediados del año que viene. De esta manera, culminó un conflicto que se extendió por más de cinco meses.

No obstante, la empresa automotriz Toyota llamó a todos sus empleados a retomar la producción durante todo el viernes, aunque con la resolución del conflicto igualmente se tardará algunos días en normalizar la situación del mercado nacional.

El área de recursos humanos de la compañía de origen japonés. emitió un comunicado convocando nuevamente al trabajo, en dos turnos, para la jornada de ayer. Esto se debió a que logró reponer el faltante de neumáticos con cubiertas traídas desde Brasil.

“Cabe aclarar que los empleados no perderán el poder adquisitivo, cobraron y cobrarán el 100% del salario y, en algunos sectores, está activo el banco de horas para devolver las horas no trabajadas”, aseguró el actual titular del Sindicato de Mecánicos y Afines de Transporte Automotor (SMATA) a nivel local, Sergio Pignanelli.

“El jueves la empresa no produjo en ninguno de los dos turnos, ayer viernes sí y luego veremos día a día ya que el sistema que anunció el gobierno nacional de traer neumáticos importados no está bien aceitado. Por otro lado, seguiremos de cerca la situación para ver cuándo y de qué manera se va normalizando el abastecimiento nacional luego del conflicto. Por lo tanto, seguimos en un día a día”, confirmó Pignanelli, hijo del histórico secretario general de Smata a nivel nacional, Ricardo Pignanelli.

SIN PROBLEMAS EN HONDA

Por otro lado, confirmó que la empresa Honda, radicada en Campana y dedicada a las motocicletas, no tuvo problemas en el abastecimiento de las cubiertas de estos rodados hasta esta semana.

Comparte esto: Twitter

Facebook