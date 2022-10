Comenzó la campaña de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y polio

La Campaña Nacional de Vacunación contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis 2022 comenzó el sábado en la Unidad Sanitaria que la Secretaría de Salud municipal dispuso en la esquina de Tala y Pueyrredón (barrio Reysol), con el objetivo de inmunizar a menores, de 13 meses a 4 años inclusive con una dosis extra de la vacuna Triple Viral y antipoliomielítica inactivada.

Los destinatarios de esta iniciativa son niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive, independientemente de las dosis recibidas con anterioridad, con el objetivo de alcanzar una cobertura igual o mayor al 95% con una dosis de vacuna triple viral (SPR) y una dosis de antipolio (IPV) en la población objetivo en todas las provincias y departamentos y en cada grupo de edad, de manera homogénea.

Las autoridades sanitarias buscan sostener la eliminación del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita y la poliomielitis, además de mantener el control de las paperas.

Si bien Argentina está libre de la circulación de poliovirus salvaje desde 1984 y no presenta casos endémicos de sarampión desde el año 2000, ni de rubéola ni síndrome de rubéola congénita desde 2009, el riesgo de reintroducción es permanente ya que los tres virus continúan circulando en otros países de la región y en el resto del mundo, generan un alto riesgo de importación de casos.

La disminución de las coberturas de vacunación aumenta el riesgo de desarrollo de brotes, por lo que para sostener la eliminación de estas enfermedades en el país y en la región, es fundamental mantener coberturas de vacunación mayores o iguales al 95% y un sistema de vigilancia sensible capaz de detectar y contener en forma oportuna las posibles importaciones.

Desde Salud se recordó que la vacunación es la única herramienta disponible para prevenir estas enfermedades.

El Calendario Nacional de Vacunación contempla la protección contra sarampión, rubéola y paperas mediante la vacunación con triple viral a niñas y niños de 12 meses y 5 años. Para la protección contra la poliomielitis, establece tres dosis a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo a los 5 años.

Cada 4 años aproximadamente (según acúmulo de susceptibles) se realizan Campañas Nacionales de Seguimiento (CNS) contra sarampión, rubéola y paperas en las que se da una dosis adicional a los niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive.

Desde la última Campaña de Seguimiento (2018) se acumularon 713.000 niñas y niños, de 1 a 4 años, susceptibles; esto indica la necesidad de realizar una nueva CNS para brindar una segunda oportunidad a la población que no tuvo acceso a la vacunación y/o no tuvo respuesta inmune a la dosis aplicada.

Frente el riesgo de reintroducción de poliomielitis resulta oportuno incorporar a la vacuna anti poliomielítica a la CNS, teniendo en cuenta que se abordará la misma población objetivo.

Las dosis que forman parte de esta campaña son adicionales e independientes de las recibidas anteriormente, gratuitas, obligatorias, pueden coadministrarse con otras vacunas y no requieren orden médica.

DÓNDE VACUNARSE

En Zárate la vacunación se inició el sábado. Luego, la Secretaría de Salud Municipal estará vacunando de lunes a viernes de 9 a 14 hs, en los siguientes Centros de salud: Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro (Av. Antártida Argentina y Calle 44); Unidad Sanitaria Dr. Aurelio Aleotti (Calle 6 Nº 550 Lima); Unidad Sanitaria San Martín de Porres (Pellegrini 1940); Unidad Sanitaria Alicia Moreau De Justo (Peñalosa y D. Saavedra barrio Bosch); Centro de Atención Primaria de la Salud FONAVI (31 de octubre y Moreno); Centro de Atención Primaria de la Salud Villa Angus (Félix Pagola y Balcarce); Centro de Atención Primaria de la Salud Mariano Moreno (Islas Malvinas 1533); Unidad Sanitaria COVEPAM (España y Guido Spano).

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron a LAVOZ que mañana martes se estará vacunando en los Jardines de Infantes 905, 906 y 919 de 10 a 14 horas, para abarcar en ese horario a los turnos tanto de mañana como de tarde. Además, aclararon que se aplicarán sólo vacunas de esta campaña, no las del COVID-19.

El sábado se lanzó la campaña.

Comparte esto: Twitter

Facebook