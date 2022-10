Denuncian usurpación

En la jornada de ayer, integrantes de la firma Nirali Emprendimientos SRL acudieron a la Justicia para ratificar una denuncia contra una mujer, quien se encontraría usurpando una vivienda en la zona céntrica de la ciudad, llevando a cabo también la explotación del inmueble con un geriátrico que no cuenta con las habilitaciones correspondientes.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que la mujer aloja en la propiedad ubicada en Rawson 435, aproximadamente 8 adultos mayores en condiciones que no son propicias. En las últimas semanas, también recibieron notificaciones sobre esta situación la Municipalidad de Zárate y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que, por su parte, lleven a cabo las actuaciones pertinentes.

Los propietarios detallaron a este medio que en reiteradas oportunidades intentaron entablar conversaciones con la mujer que ocupa la vivienda, pero que -a causa de la poca voluntad- nunca pudieron acceder al diálogo par solicitarle que abandone la propiedad. En ese aspecto, remarcan que no existe ningún tipo de vínculo o contrato de locación que avale la ocupación de la vivienda, por lo cual la justicia investiga los hechos bajo la carátula de “Usurpación de inmueble”.

En la denuncia presentada ante la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana los denunciantes expresaron que el lugar “carece de la debida habilitación y autorización para funcionar como Geriátrico, y de las inversiones y mejoras necesarias para poder alojar allí adultos mayores que requieren tratamientos y cuidados especiales”, y agregaron que lamujer realiza esta actividad de manera onerosa “alojando a los ancianos en ambientes sucios, húmedos y sin los adecuados controles y cuidados que deberían reunirse en virtud de la legislación nacional y provincial aplicable”.

En ese sentido, desde los propietarios de la finca, además de perseguir el objetivo de recuperar el inmueble, mantienen la preocupación sobre las condiciones de vida de las personas que allí residen y temen que las familias de los residentes desconozcan los detalles de lo que ocurre.

Desde la empresa propietaria del inmueble solicitaron a la fiscalía que “con carácter de urgente realice un relevamiento de dicho inmueble, constate las condiciones de higiene y edilicias y proceda a clausurar dicho establecimiento”, y que se adopte el temperamento pertinente hacia la responsable para evitar mayores consecuencias.

