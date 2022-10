La expansión de Tenaris y sus proyectos en energía

El Auditorio de Tenaris University fue el lugar del encuentro de directivos de la planta de Campana con la comunidad de Zárate y Campana, luego del paréntesis que para estos encuentro anuales, impuso la Pandemia .

Con el amplio auditorio colmado de oyentes representantes de distintas instituciones, trabajadores de la planta, alumnos de colegios secundarios y medios de prensa, la periodista María O´Donnell hizo la presentación de la charla central que estuvo a cargo del Presidente de Tenaris para el Cono Sur, ing. Javier Martínez Alvarez.

El ejecutivo hizo un repaso de la situación mundial en los dos últimos años que produjo una fuerte caída del precio del petróleo impulsada por la pandemia que supuso una parálisis para la industria y sus consecuencias, y el boom de consumo que significó la salida de esa crisis sanitaria con el aumento de la demanda y de los precios. A lo que se agregó la guerra Ucrania-Rusia que, además del impacto humanitario que significa genera una crisis energética al ser Rusia gran exportador de petróleo y productor de gas para Europa. “La energía es entonces, el gran tema del año”, sintetizó Martínez Alvarez.

Este conflicto no resuelto aún “tiene un impacto colateral para Argentina, y significa una oportunidad”, señaló el disertante. El petróleo convencional se está terminando pero aparece el no convencional el shale oil de Vaca Muerta , formación de petróleo y gas ubicado en la Cuenca Neuquina, abarcando gran parte de la superficie de la provincia de Neuquén y también de Mendoza y Río Negro, con gran capacidad competitiva y productiva.

Martínez Alvarez se refirió entonces al oleoducto “Presidente Néstor Kichner” y la oportunidad que significará su construcción para la Argentina. Tenaris SIAT VA desde la planta Valentín Alsina proveerá de tubos con costura para la construcción del Gasoducto que sin dudas es el proyecto que cambiará la provisión de energía del país, sintetizó.

Se espera que en junio del año próximo esté concluido para abastecer de gas al país, y no depender de su importación, y a la vez poder exportar. “Es una oportunidad única para Argentina si se sabe aprovechar y se consolida una política de Estado de estabilidad y continuidad en el largo plazo”.

La charla también giró por el tema de las energías “limpias”, renovables, diciendo Martínez que son caras e intermitentes porque dependen del sol y de los vientos y tiene que ser reparables con otras energías, como el gas.

Con optimismo, el presidente de Tenaris señaló que hoy Siderca está en un record de producción enfocada en su plan de inversión en el gasoducto, la construcción de un nuevo horno, de un nuevo muelle, avanzando en la digitalización y la inversión de aerogeneradores en el parque eólico de Gonzales Chavez. En Campana, dijo, hemos incorporado en el último año 1500 personas.

LOS PROYECTOS DE TENARIS CON LA COMUNIDAD

Luego expusieron la Directora de Seguridad, Salud y Ambiente, Debora Lanfranchi y se presentaron los 4 proyectos de Tenaris con la comunidad: Expuso Mariana Albarracín , vicedirectora de la Escuela Técnica “Roberto Rocca”; la directora de la Escuela Primaria 10 del barrio La Josefa Myriam Vega quien explicó la tarea del Voluntariado para la transformación edilicia del establecimiento; Pablo Polizzi responsable de Practicas Orofesionalizantes que realizan los alumnos de los últimos años de las escuelas técnicas de Zárate y Campana y finalmente Milagros Ballocini quien se enfocó en el proyecto Sustentabilidad e Inclusión que lleva adelante Tenaris con el grupo Esperanza en la creación de un Invernadero Hidropónico Automartizado con la colaboración también de alumnos de escuelas técnicas de las dos ciudades.

El Presidente de Tenaris para el Cono Sur, Javier Martínez Alvarez.

