«Hay demasiadas vacantes en el poder Judicial, cuando los nombramientos son indispensables para garantizar una mejor justicia»

La falta de nombramientos y puestos vacantes en el Poder Judicial del Departamento Judicial Zárate-Campana, que tiene jurisdicción en Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz y Zárate genera preocupación al presidente del Colegio de Abogados (CAZC): “Desde hace años hay demasiadas vacantes en el Poder Judicial, cuando los nombramientos son indispensables para garantizar un mejor acceso a la Justicia y promover una mayor celeridad en los procesos judiciales”, manifestó.

En ese sentido, el Dr. Fioranelli mencionó: “Recientemente trascendió, por ejemplo, que la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en Campana presentó su renuncia con fines jubilatorios a partir de enero próximo. Lo cierto es que además, se encuentra de licencia y es subrogada por la Jueza en lo Contencioso Administrativo. Como sea, una vez que se acepte la renuncia, el Consejo de la Magistratura debería convocar a concurso, instancia que generalmente se dilata en el tiempo más de lo recomendable”.

En ese sentido, el presidente del CAZC señaló también que en el caso del Departamento Judicial Zárate Campana se encuentran vacantes 2 cargos de Agente Fiscal, mientras que hay 4 Fiscales que se encuentran impedidos para ejercer sus funciones, “por lo que se genera gran sobrecarga de trabajo en los restantes magistrados”.

La problemática también alcanza al Tribunal de Trabajo Nro. 3 de Campana, donde dos juezas que están en Jury son subrogadas; mientras que se aguarda que el Poder Ejecutivo eleve los pliegos de 3 jueces del Tribunal Laboral de Escobar, que también está a la espera de un inmueble donde funcionar, lo que redundaría en beneficio del Tribunal de Campana, por el exceso de casos que está atendiendo.

“Los Tribunales de Zárate Nro. 2 y de Campana Nro. 1 y Nro. 3 también faltan nombramientos oficiales. Además, en el Juzgado de Familia en Campana, está desempeñándose la Jueza designada para el Juzgado de Familia de Escobar que aún no cuenta con inmueble. En la Cámara Civil y Comercial hace más de 3 años que están a la espera de que eleven el pliego para suplir a un juez de Cámara, ya que hay dos, pero falta el tercero que es requerido para funcionar correctamente. Otro caso es el Juzgado de Paz de Escobar, donde trabajan sólo 2 personas para una población de casi 300 mil habitantes”, concluyó el presidente del CAZC.

CHARLA DE EUGENIO ZAFFARONI

El Centro Regional Campana de la Unlu, el Colegio de Abogados Zárate Campana y el Colegio de Funcionarios y Magistrados Zárate Campana invitan a la conferencia del Dr. Eugenio Zaffaroni (82) que tendrá lugar en la sede local de la casa de altos estudios de Bertolini 183, hoy miércoles a partir de las 18.

En la oportunidad, el Profesor Emérito de la UBA, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia, ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ex Director General del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) brindará una conferencia sobre “Culpabilidad y Vulnerabilidad” penal.

Dado que los cupos son limitados, los interesados en participar pueden inscribirse ingresando: https://acortar.link/gmVvuI o enviando un WhatsApp al 53 2478.

Marcelo Fioranelli, presidente del CAZC.

