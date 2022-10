CADU ganó en Cañuelas y sueña con el ascenso

El sábado por la tarde en Cañuelas, CADU venció por 4 a 3 al local en definición por penales luego de igualar 0 a 0 al cabo de los noventa minutos en el marco de los Octavos de Final del Torneo Reducido de Primera «B» Metropolitana temporada 2022 por el único ascenso de categoría y accedió a los cuartos de final.

En la definición por penales para el «celeste» marcaron Martín Giménez, Luis Olivera, Facundo Laumann y Javier Velázquez; para el local Carlos Aguirre, Alex Morales y Santiago Sosa, mientras que Fabricio Henricot contuvo el remate de Guillermo Ojeda en tanto que Facundo Kruger estrelló su ejecución en el travesaño, y Nicolás Nocetti le atajó el tiro a Alejo Macelli. El encuentro se jugó en el estadio «Jorge Alfredo Arín» de Cañuelas FC, con el arbitraje de Juan Pablo Loustau de regular labor quien expulsó a Julio Mendoza Quintana en el local por juego brusco.

En el historial CADU sumó el cuarto partido sin perder visitando a Cañuelas en dicha localidad, con tres triunfos y un empate.

EL PARTIDO

La igualdad estuvo bien en el balance de los noventa minutos de juego, no se pudieron sacar ventajas y se repartieron aciertos y errores para llegar a la definición por penales donde el «celeste» estuvo más acertado a la hora de convertir y avanzó a la siguiente fase del Reducido.

En la primera etapa, que fue muy pobre en líneas generales, Cañuelas estuvo más cerca del triunfo, creó las mejores situaciones de gol en un trámite de juego que fue bastante parejo pero con una leve supramacía del local que fue más compacto como equipo y llegó más veces pero no las pudo concretar en gol, aunque los dos abusaron de pelotazos tratando de aprovechar el juego aéreo pero tampoco tuvieron un buen resultado. CADU emparejó las acciones por momentos aunque el «tambero» fue un poco más. En el complemento, Defensores cambió la actitud, mejoró en su juego y en su funcionamiento de mitad de cancha hacia adelante, donde Giménez desequilibró siempre en ofensiva y se perdió el gol en un mano a mano con Nocetti, también Ortigoza dos chances para abrir el marcador, después el «tambero» fue equilibrando el juego y el empate no se iba a mover hasta el pitazo final de Loustau que los obligó a definir la serie desde el punto penal.

El arquero Fabricio Henricot ataja el remate de Guillermo Ojeda. Fotos: Prensa CADU.

Comparte esto: Twitter

Facebook