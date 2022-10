Volcó tras chocar contra un adoquín en la Ruta 9

El escenario de inseguridad que se vive en las rutas de la zona son un motivo de gran preocupación para los vecinos que, ante los sucesivos hechos delictivos -algunos de los cuales podrían hasta costarles la vida- ya no encuentran alternativas y exigen respuestas a las autoridades.

En reiteradas ocasiones desde este medio se expuso la situación de peligro en la Ruta 6, en el tramo que conecta Zárate con Campana, donde muchas personas han sido el blanco de robos de motos, asaltos a mano armada o víctimas de la modalidad delictiva conocida como “tirapiedras”, donde grupos de personas ocultas en pastizales de la banquina, aprovechan para colocar elementos en la autovía o bien apedrear a los vehículos, y así obligarlos a detener su marcha con fines de robo.

Estos delitos, se ven claramente beneficiados por el escaso patrullaje policial y la falta de iluminación, entre otros problemas que presenta la ruta, tales como banquinas descalzadas y peligrosos baches.

Recientemente, también se conocieron casos de robo en Ruta 12, donde distintas personas que circulaban por el lugar, fueron atacadas por delincuentes armados que las despojaron de sus pertenencias. Se trata de una zona aún más desprotegida por la escasa luminaria y la lejanía de zonas urbanas.

La Ruta 193 no es la excepción y durante los últimos meses se registraron numerosos casos de vecinos de la zona que fueron víctimas de “tirapiedras” y robos a mano armada en la zona del barrio La Florida, Escalada o la zona rural.

En la noche del pasado viernes se conoció un grave siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 80 de la Ruta 9, donde un automóvil volcó luego de embestir un objeto que había sido colocado adrede sobre el pavimento.

Esa zona también fue el blanco del accionar delictivo en reiteradas oportunidades, donde el blanco son automovilistas, pero también motociclistas o ciclistas que recorren el lugar en el marco de salidas de actividad física.

En este caso, un automóvil Nissan Versa color gris que circulaba mano a Campana, colisionó contra un adoquín y, dada la velocidad a la que circulaba el rodado, su conductor perdió el control al romper un neumático y volcó sobre el carril rápido.

Según detallaron fuentes consultadas, el conductor del vehículo es un hombre de 43 años, oriundo de Santa Fe, quien debió ser trasladado por el personal del SAME al Hospital Municipal San José de Campana. En la zona trabajó personal de Policía Científica y Policía Vial.

