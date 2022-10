Concientizando sobre la prevención en el Día de Lucha Contra el Cáncer de Mama

La calle Justa Lima se vistió de rosa en la jornada de ayer, a raíz de la campaña de concientización y prevención en el Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, impulsada por ZND Branding, Farmacia Silvetti y Salud Médica Laboral.

El tramo de la peatonal ubicado entre Independencia y Rómulo Noya fue decorado con globos rosados y en la puerta de Farmacia Silvetti se repartieron cintas, sticker y folletería con información de gran importancia, en el marco de una tarea de concientización sobre la enfermedad.

“A partir de una iniciativa de ZND Branding, desde el Departamento de Redes Sociales pensamos qué podíamos hacer para innovar con nuestros clientes. Se sumaron a esta iniciativa Farmacia Silvetti y Salud Médica Laboral y pensamos en crear una campaña de concientización que se llama “Tocate que trae suerte”, donde repartimos información gratuita a las personas para realizarse el autotest”, contó a LA VOZ Melu Novo, coordinadora de la campaña.

En ese sentido, describió que con una detección temprana, el cáncer de mama puede tener hasta casi un 95% de probabilidades de cura y la primera forma de hacerlo es con el autoexamen, como complemento de los controles ginecológicos periódicos que deben realizarse las mujeres.

“La gente muy contenta, vienen, se llevan su cinta y sus folletos, se sacan fotos, se llevan información y nos hacen preguntas”, señaló Melu y agregó: “Esto no es solo para las mujeres, los hombres también pueden padecer cáncer de mama, pueden realizarse el autotest y si notan algún síntoma pueden acudir al médico”.

Por su parte, María del Carmen Busatta, dueña de Farmacia Silvetti, señaló: “Estamos muy contentos de poder unirnos para este esfuerzo de concientizar a la gente en algo tan importante. Todo lo que sea en favor de la sociedad con un fin solidario para poder ayudar a que las mujeres tomemos conciencia de que un buen examen ayuda a la prevención del cáncer, es importantísimo. Con una cosa tan simple como la prevención se evitan males mayores”.

Desde Salud Médica Laboral, Mariana Cabrera, se mostró muy contenta de esta iniciativa conjunta y expresó: “Nos permite ayudar a que la gente tome mayor conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, que es algo que está en manos de cada mujer. Para nosotros es aportar nuestro granito de arena en algo que para algunas personas puede resultar muy importante. Una jornada diferente, y un plus para la gente, que se mostró muy contenta y receptiva a los folletos y los globos que representan la prevención de la enfermedad”.

ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO EN PLAZA MITRE

En Plaza Mitre, frente al Palacio Municipal, estuvo durante la mañana de ayer el personal de la Secretaría de Salud que también realizaron tareas de concientización sobre el cáncer de mama e informaron a las vecinas sobre la posibilidad de realizarse mamografías en el Hospital Favaloro.

Allí estuvo presente la secretaria de Salud, Fiorella Scafatti, quien detalló: “Estamos haciendo una jornada de concientización y prevención sobre el Cáncer de Mama, hablando con las vecinas y vecinos, contándoles los métodos que hay para una detección precoz como el autoexamen, las consultas al médico, las mamografías para mayores de 40 años y menores con antecedentes heredofamiliares”.

En ese marco, la funcionaria puntualizó en que “la detección precoz es fundamental porque tiene alto índice de curación a tiempo, como cualquier otra patología tanto femenina como masculina”. Al respecto, mencionó que “hay un porcentaje de hombres que también puede tener cáncer de mama, por lo tanto si llegan a encontrar alguna tumoración o nódulo también tienen que consultar a su médico”.

El personal de salud dialogó con los vecinos y atendió sus inquietudes, así como también tomaron los datos de aquellas personas que requieran practicarse una mamografía, para luego llamarlas y asignarles un turno en el hospital municipal.

“En el Hospital Favaloro tenemos el servicio de mamografías los lunes, miércoles y viernes de 9 a 15 horas, y en este mes que nos sumamos a una iniciativa de Provincia y hacemos ‘Las noches de las mamografías’ los días jueves de 18.30 a 22 horas, con turno previo y para personas que no tengan obra social”, concluyó.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Zárate instaló una unidad sanitaria móvil en Plaza Mitre.

Por iniciativa de Farmacia Silvetti, ZND Branding y Salud Médica Laboral se entregaron folletos informativos en Justa Lima Peatonal.

