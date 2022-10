Ganaron las listas de abogados y jueces ligadas a la oposición

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña y el abogado Miguel Piedecasas, ambos políticamente alineados con la oposición, triunfaron encabezando sus respectivas listas en las elecciones para completar la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación

Los abogados y los jueces eligieron a sus representantes para integrar el Consejo de la Magistratura y en ambos casos se impusieron las listas ligadas a la oposición, aunque el resultado no modificará el virtual empate que existe en el órgano que designa, sanciona y remueve magistrados.

LOS JUECES

Por los jueces, resultó ganadora la Lista Bordó, encabezada por Diego Barroetaveña, quien ingresará al Consejo de la Magistratura junto con su compañera de fórmula Agustina Díaz Cordeno.

La Lista Celeste de Alberto Lugones quedó en segundo lugar y en tercer puesto el espacio Compromiso Judicial.

De acuerdo al sistema D´Hondt, Lugones retiene su banca en la Magistratura, en que por el tercer lugar no ingresará Machín y en su lugar lo hará la segunda de la lista, Alejandra Provítola, ya que la integración debe ser con paridad de género.

En la pelea de los magistrados, los referentes políticos no dieron respaldos explícitos, pero la Lista Bordó es más cercana a la oposición y la Celeste al oficialismo.

LOS ABOGADOS

En tanto, en la disputa de los abogados sí hubo apoyos de parte de referentes de Juntos por el Cambio, como la titular del PRO, Patricia Bullrich; el presidente de la UCR, Gerardo Morales; y el diputado nacional del radicalismo Mario Negri.

La Lista 3 se quedó con la victoria y colocó en el Consejo a l radical Miguel Piedecasas y Jimena de la Torre, del Pro, con el respaldo de la oposición, que también festejó el resultado en redes sociales.

«Otro modelo de Justicia es posible gracias al contundente apoyo de todos ustedes. ¡Ganamos!», celebró Piedecasas después de conocidos los resultados.

El radicalismo, a través de Gerardo Morales y Mario Negri, felicitó a Piedecasas por la elección. “Gran trabajo”, tuiteó el presidente del Comité Nacional de la UCR, con una foto de los ganadores.

En segundo lugar se ubicó la opción encabezada por el ex diputado nacional Héctor Recalde y en tercer lugar la propuesta liderada por Rubén Ramos.

Recalde agradeció a los casi 11 mil abogados y abogadas de todo el país que confiaron en nosotros. Saben que los voy a representar en el Consejo con las mismas convicciones con las que toda mi vida defendí a los trabajadores».

COMO SIGUE LA CONFORMACION

El balance de fuerzas en el Consejo de la Magistratura se terminará de cerrar cuando se definan los representantes del Congreso de la Nación.

En la sede del Colegio de Abogacía Zárate-Campana se estableció la mesa 15

Comparte esto: Twitter

Facebook