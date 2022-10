El robo de transformadores no se detiene y genera problemas en el servicio eléctrico

La semana pasada vecinos de la zona rural sub urbana de Zárate denunciaron dos robos de transformadores sufridos en el barrio «Los Baguales» y en «Los Cipreses», que generaron perjuicios a los frentistas que residen en esas zonas, dada la interrupción del suministro eléctrico.

Estos hechos se enmarcan en una seguidilla de delitos registrados durante los últimos meses entre los que se encuentran robos en la vía pública y asaltos a vivienda, entre otros. Este escenario, llevó a los vecinos nucleados en el Foro de Seguridad Sub Urbana de Zárate a solicitar mayores medidas de seguridad tanto a las autoridades locales como a las del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, así como también a referentes de las fuerzas policiales.

Según detallaron a este medio, hasta el momento las respuestas no llegaron pero los hechos siguen ocurriendo cotidianamente. En la jornada de ayer, un grupo de delincuentes robó otro transformador ubicado en calle 15, frente a una garita de seguridad del barrio privado Altos del Casco. El artefacto, debió ser repuesto por el personal de la Cooperativa Eléctrica de Zárate en el transcurso de la jornada para evitar mayores complicaciones a los vecinos.

“Tanto la semana pasada, como en el día de hoy el Foro de Seguridad Rural Sub Urbano de Zárate se contactó con las Autoridades Policiales y Municipales (DPU) informando los hechos y solicitando mayor presencia policial en toda la zona. A su vez, hoy tomamos contacto con el Jefe Distrital para que nos informe si tenía alguna novedad sobre la llegada de los Módulos Policiales y Móvil Policial para la Zona Rural y nos informa que hasta el momento no tiene fecha de arribo”, indicaron a este medio.

En ese sentido, detallaron que se trata de un compromiso asumido hace aproximadamente un mes, a mediados de septiembre, pero que hasta el momento no han tenido novedades. Por último, agregaron que en el mes de julio le solicitaron al Secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray una reunión que incluya la participación del intendente Osvaldo Cáffaro con carácter urgente para analizar la situación de la inseguridad.

DESDE LA CEZ SE REFIRIERON AL HECHO

«En la madrugada del miércoles 19 de octubre, fue violentado y destrozado el Transformador que abastece Altos del Casco, lo cual provocó la interrupción de suministro en el barrio», señalaron desde la Cooperativa Eléctrica. «Fueron robados elementos y parte del equipamiento quedo roto en el piso», agregaron.

«Nuevamente estos atentados contra la red de distribución cooperativa nos afectan a todos. Las cuadrillas de la CEZ se encuentran trabajaron para normalizar el servicio», indicaron en un comunicado ayer en horas de la tarde.

