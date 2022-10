El proyecto de Atucha III no está contemplado en el Presupuesto para el 2023

La construcción de una nueva central nuclear en Lima es uno de los proyectos más grandes que la Argentina firmó con China. Contempla, precisamente, la construcción de la cuarta central nuclear en el país con una inversión del gigante asiático de 8.300 millones de dólares. Pero la incertidumbre es aún mayor cuando se confirmó que la construcción de Atucha III no está prevista para el año entrante en el presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional.

Días antes del viaje de Alberto Fernández a Beijing en febrero de este año, donde firmó la adhesión de la Argentina a la llamada nueva “Ruta de la Seda”, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participaba de la firma entre Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) -la empresa que gestiona las centrales nucleares en el país- y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).

Allí acordaron construir la cuarta central nuclear de la Argentina en un plazo de ocho años con una financiación china del 85%, a devolver en un plazo de 20 años y una vez que la central se hubiese puesto en marcha. La realidad económica del país hizo que de ese 85% ahora el Gobierno esté negociando el desembolso del 100%.

Si bien anticiparon que el financiamiento está garantizado, falta que el gobierno se proponga readecuar los contratos para que envíen los fondos.

UOCRA Y ATE SE MOVILIZARON

Ayer por la mañana, se realizó una movilización de sindicatos vinculados al sector nuclear en Lima, para reclamar al gobierno la continuidad del proyecto nuclear argentino. “Nadie del gobierno habla de la nueva central y del proyecto nuclear, y muchos trabajadores dependen de tales proyectos”, expresaron en rueda de prensa.

Participaron del reclamo la Uocra local y ATE. “La pobreza genera muerte, al igual que la guerra de Ucrania. A nivel regional tuvimos un impacto muy grande en la región luego de la finalización de Atucha II y hoy necesitamos trabajar para llevar el pan a las mesas de nuestras familias en un contexto social y económico sumamente delicado. El trabajo es el principal ordenador del trabajo, no las peleas políticas dentro del mismo frente. Estamos cansados de las promesas vacías y no estamos dispuestos a quedarnos cruzados de brazos. Estamos preocupados y esperamos que haya respuestas inmediatas”, destacó el secretario general de la Uocra local, Julio González.»Soy peronista pero no obsecuente porque represento a cientos de familias que esperan que digan lo que está pasando, lo que le está sucediendo a los trabajadores que hoy no pueden darle de comer. No queremos plan, no somos planeros los trabajadores de la construcción, queremos trabajar», concluyó el titular de la Uocra.

“Es muy probable que se dé una reunión con Uocra Nacional, autoridades de NASA y otros representantes sindicales para ver de qué manera seguimos y cómo podemos colaborar entre todos para que esto se destrabe y llegue a un buen puerto y se inicien las obras. Todo el sector de la construcción está urgido de que este proyecto se lleve a cabo que redundará en beneficios para toda la matriz energética nacional, más allá de los puestos laborales tan necesarios que generará”, expresó titular de la Uocra local.

La obra permitirá incrementar en más de un 60% la generación eléctrica de origen nuclear, que actualmente representa poco más del 7% del total disponible en el sistema y demandaría 7 mil nuevos puestos de trabajo durante el pico.

