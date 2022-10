CADU dio el golpe en Maschwitz, derrotó a Armenio y está en la final del Reducido

El sábado por la tarde en Ingeniero Maschwitz, CADU venció por 1 a 0 a Deportivo Armenio en el marco de las semifinales del Torneo Reducido de Primera «B» Metropolitana temporada 2022 por el único ascenso de categoría y se clasificó para jugar la final con Villa San Carlos.

El gol del triunfo «celeste» fue convertido por Javier Velázquez cuando promediaba el segundo tiempo. El encuentro se jugó en el estadio «Armenia» de «tricolor», con el arbitraje de Gastón Iglesias de buena labor.

CADU sumó la cuarta pre-sentación sin perder con tres victorias y un empate, como visitante triunfó después de cuatro partidos sin halagos con dos igualdades y dos caídas. Deportivo Armenio cortó una racha de 17 encuentros sin de-rrotas, con un 10 victorias (4 al hilo) y 7 empates, además le marcaron un gol luego de 978 minutos con la valla invicta, jugando como local acumulaba 8 cotejos sin caídas, con 5 triunfos y 3 igualdades.

En el historial CADU venía de perder en su último partido jugado con Armenio en Maschwitz, además de haber caído derrotado en los dos encuentros que había jugado en este año.

EL PARTIDO

Lo ganó CADU jugando un gran partido, lo salió a buscar desde el arranque consiguió el gol en el segundo tiempo y después cuidó la ventaja que lo depositó en la final.

En la primera etapa, el empate estaba bien, aunque Defensores había dejado una mejor impresión obligado por el resultado salió decidido a atacar, aportando mucha lucha, y entrega en el mediocampo. ante un Armenio manejaba mejor la pelota pero no tenía claridad chocaba con una férrea defensa zarateña que no le daba ningún tipo de ventajas, en un partido muy parejo y con un dominio del juego alternado. En el complemento, CADU fue por el triunfo se adelantó en el campo de juego, avisó con un remate de Ortigoza que tapó Petruchi pero en la jugada siguiente convirtió el gol de la victoria a través de un cabezazo de Velázquez anticipándose a la salida del arquero tras un tiro libre desde la izquierda de Giménez para darle la ventaja a los zarateños. Una diferencia que supo mantener sin pasar grandes sobresaltos basada en un gran trabajo defensivo, con mucha garra y corazón logró pasar merecidamente a la histórica final del Reducido por el ascenso a la Prinera Nacional.

. Sin embargo rapidamente el «celeste» marcó el primero con una buena jugada personal y una mejor definición de Ponce de León para establecer el 1-0. Luego Defensores se retrasó demasiado, lo esperó muy atrás a Talleres que tuvo dos ó tres chances netas para empatar pero apareció la seguridad de Henricot para evitar la caída de su arco, hasta que sobre el final en una contra Ortigoza envió un centro para Olivera que con un cabezazo marcó el 2-0…

lo tuvo Laumann con un cabezazo que tapó el golero Ruggiero y en la réplica una doble tapada de Henricot a Gómez y Ferreira y el palo tras un cabezazo de Vidal en la misma jugada le negaron el gol a la visita. Después el partido cayó en in-tensidad la UAI se conformaba con el empate y CADU siguió bus-cando hasta que tuvo su premio con un cabezazo de Macelli para quedarse con el triunfo.

en los últimos metros para empatarlo.

tuvo la oportunidad de ampliar el resultado pero falló en la puntada final.

desde el arranque dominó el juego manejó la pelota, generando algunas situaciones de gol que no pudo convertir, sin embargo con el paso de los minutos y promediando el jueo la visita pudo salir del acedio y emparejando las acciones hasta que llegó la apertura del marcador por intermedio de Pappano tras un error defensivo de los zarateños, siendo demasiado premio para J. J. Urquiza. En el complemento Defensores se adelantó, pero le faltó profundidad, ideas a la hora de generar juego y estuvo impreciso en los pases, por eso la visita lo aguantó bien sin pasar sobresaltos y comenzará a definir el pleito con un contragolpe perfecto que definió Lugo para establecer el 2-0 que al postre sería definitivo a pesar de la búsqueda de los zarateños hasta el final.

Defensores sintió el golpe, pero Los Andes no lo supo liquidar, entonces el «celeste» fue por la igualdad con más garra que fútbol hasta que cerca del final Ferreyra tomó un rebote y marcó el justo 1-1.

reaccionó Acassuso que avisó con un tiro de Pipino en el travesaño y luego Grespan sobre la línea la empujó al gol y decretó el justo empate en uno.

Defensores Unidos debió quedarse con el triunfo especialmente por lo realizado en el segundo tiempo cuando fue superior a su rival pero no lo pudo plasmar en la red.

En la etapa inicial el encuentro fue de ida y vuelta, los dos equipos salieron decididos en busca de los tres puntos, sin embargo con el correr de los minutos ambos fueron decayendo en su intensidad y el encuentro terminó siendo discreto, con dominio alternado y pocas llegadas sobre el arcos. En el complemento CADU cambió la actitud salió más decidido en busca del triunfo, con el ingreso de Escobar jugó con tres delanteros netos, se hizo dueño del tramite del juego y de la pelota, dominó el terreno, sine embargo le faltó profundidad en ataque para poder desnivelar, teniendo un remate de Escobar que tapó el golero Fretes y un cabezazo de Priori que sacó en la línea Aguirre. Tristán Suárez atinó a defenderse, cuidando el empate, solo tuvo un remate de Martínez de tiro libre que pegó el ángulo superior izquierdo de Figueroa. Así llegó el final con el «celeste» buscando un triunfo que no pudo alcanzar…

Cuando Defensores Unidos estaba acariciando una victoria clave para el promedio del descenso y superar a su rival en esa tabla, un descuido defensivo lo privó de la victoria y se quedó con un empate que tiene un sabor agridulce.

En la etapa inicial trás un comienzo parejo, impreciso y mal jugado, fue J. J. Urquiza quien se insinuaba mejor y comenzaba a preocupar a Figueroa y su última línea, sin embargo cuando la visita merecía algo más que el empate, el «celeste» en su primera llegada con claridad sobre el final de la primera parte abrirá el marcador trás una jugada que inició Echagüe, asistió a Franzoia quien envió el centro para que Pentimalli trás una serie de rebotes estableciera el 1-0 parcial demasiado premio para los zarateños. En el complemento CADU mejoró en el juego, cambió la actitud, justificando el triunfo parcial, sin embargo no supo liquidar el pleito y J. J. Urquiza en la parte fue por el empate y lo consiguió con un cabezazo de Alonso ante la estática defensa local decretó el 1-1 final. Un empate que fue justo en el balance de los noventa minutos.

Defensores Unidos mereció mejor suerte y debió quedarse con los tres puntos en el balance de los noventa minutos especialmente por lo realizado en el segundo periodo donde fue superior a su rival, pero no pudo plasmar esa diferencia en la red especialmente porque le faltó precisión y claridad en los metros finales.

En la primera etapa fue el encuentro fue parejo con mucha lucha y poco juego, Sa-cachispas ganaba la pelea en la mitad de la cancha, manejaba la pelota y creaba algunas situaciones de gol, la más clara una de Pedrosa por arriba del travesaño. Lo de Defensores fue apenas discreto sin volúmen de juego solo intentaba con remates de media distancia sin generar peligro sobre la valla visitante. En el complemento CADU cambió la actitud salió decidido a buscar el triunfo, se lo llevó por delante a su rival, teniendo varias chances para abrir el marcador: dos cabezazos de Franzoia fueron rechazados en la línea por Avalos y Pedrosa respectivamente, un tiro de Velázquez por arriba del travesaño en un cara a cara con el arquero Acevedo y una doble tapa del propio golero ante los remates de López Samaniego y Franzoia, sin embargo la pelota no quiso entrar a pesar de la entrega del equipo que dejó todo pero alcanzó para ganar, quedando en el camino dos puntos importantes.

All Boys fue un justo ganador en el balance final del encuentro, aunque el resultado fue exhagerado, el triunfo de la visita fue inobjetable porque supo aprovechar los errores de los zarateños para quedarse con la victoria.

En el primer tiempo All Boys había comenzando mejor tratando de sorprender a los zarateños atacándolo, dominando el juego, ganando el duelo en la mitad de la cancha y realizando una presión bien alta, ahogando la salida de CADU que se equivocará en defensa y la visita no perdonará, poniendo Porro el 1-0 al capializar un rebote tras una tapada a medias de Correa, el local que no se recupera y encima se vuelva a equivocar esta vez Resler perdió el balón con Tellas que decretó el 2-0, aunque el «celeste» reaccionó y llegó al descuento con un cabezazo de Velázquez para irse al descanso 2-1 abajo. En el complemento All Boys lejos de replegarse para cuidar el resultado, salió a definirlo y Díaz on un golazo de tiro libre al ángulo superior izquierdo decretó el 3-1 que a la postre fue definitivo a pesar del esfuerzo y la entrega de Defensores que al menos perderlo por un gol.

en la primera llegada neta abrió el marcador por intermedio de Cáceres trás una asistencia de Franzoia, después supo cuidar el resultado y lo ganaba bien. En el complemento Defensores salió decidió a definir el pleito, pero el «bohemio» en el primer ataque lo igualó cuando Caneo empujó al gol un centro de Colitto quien más tarde se fue expulsado, por lo que la visita se replegó le dejó la iniciativa al «celeste» que generó varias chances de gol que no pudo convertir (la más clara un cabezazo de Resler en el poste), entonces Atlanta se animó y casi lo gana primero lo tuvo Colombini y después Mazzantti pero apareció Correa con dos tapadas muy buenas y salvó al «celeste» que lo va a ganar con un penal (falta de Cherro a Velázquez) que Franzoia cambió por gol para el delirio de todos los zarateños…

a Defensores le costaba generar chances de peligro, encima centralizaba el juego, no le encontraba la vuelta para vulnerar la defensa visitante, hasta que llegó el penal (centro de Cáceres mano de Magallanes) que Franzoia cambió por gol estableciendo el 1-0. Después supo cuidar la ventaja y lo ganó en forma merecida…

Defensores Unidos se que-dó con un triunfo clave que lo dejó a un paso del ascenso.

En la primera etapa el «celeste» se lo llevó por delante a Laferrere y rapidamente se puso en ventaja en siete minutos marcó dos goles primero por intemedio de Velázquez quien tomó un rebote que dio Tauber y luego nuevamente Velázquez ahora con un cabezazo marcó el segundo. Antes Figueroa le había ahogado el empate al taparle un disparo a Godoy, sin embargo la visita descontó con un tiro cruzado de Blanco aprovechando una desatención del fondo zarateño. En el complemento el partido se hizo más trabado, luchado con muchas infracciones, intrascendente pero el resultado abierto a pesar de que visita jugaba con uno menos por la expulsión de Godoy, pero CADU lo va a liquidar a través de Escobar trás una gran jugada personal, empezando a definir el pleito a su favor para el delirio de sus simpatizantes y en el adicional otra vez Velázquez aparecerá en accción para anotar el cuarto trás una asistencia de Escobar y empezar a acariciar el título.

Defensores Unidos fue superior a El Porvenir en el balance de los noventa minutos sin embargo recién cuando promediaba la segunda etapa pudo plasmarlo en la red y quedarse con tres puntos claves para seguir siendo único líder del certamen, en un encuentro complicado ante un rival que se está jugando la permanencia en la categoría.

En el arranque de la primera etapa Defensores Unidos dominó el juego, manejó el trámite del encuentro, pero le faltaba precisión en los últimos metros para ponerse en ventaja, mientras que la visita con el correr de los minutos fue emparejando las acciones, proponiendo batalla en el mediocampo aunque con escasas llegadas de riesgo sobre la valla zarateña. En el complemento CADU desde el comienzo salió más decidido a quedarse con el triunfo se adueñó del balón, hasta que llegó la apertura del marcador con un magnífico tiro libre de Pentimalli, a partir de ahí justificó la diferencia y que amplió por intermedio de Franzoia con una exquisita definición trás una gran jugada de Ritacco para liquidar el pleito y quedarse con una victoria importantísima.

Ayer domingo por la tarde en Libertad, CADU venció 2 a 1 a Ferro Carril Midland en el marco de la vigésimasexta jornada, séptima de las revanchas del Campeonato de Primera «C» temporada 2017-’18 y continúa liderando en soledad la competencia, un punto por encima de Central Córdoba (venció x-x a Sportivo Italiano en Ciudad Evita) y mantuvo la diferencia de tres puntos con Luján que quedó relegado al tercer puesto.

Emanuel De Porras para el local, Javier Velázquez y Santiago Sandoval para los zarateños, fueron los autores de goles del cotejo que se llevó a cabo en el Estadio Municipal de Luján y el árbitro fue Rodrigo Sabini de regular desempeño, quien expulsó a Juan Fontenla en el local por juego brusco

CADU acumuló el cuarto partido sin perder, con tres vic-torias y un empate, mientras que como visitante cosechó el segundo triunfo consecutivo. Luján sumó el tercer cotejo sin ganar, con un empate y dos caídas, en tanto que jugando como local cosechó la segunda caída seguida.

En el historial, CADU ganó y cortó una racha de tres visitas sin halagos ante Luján en la Ciudad de la Basílica.

EL PARTIDO

Defensores lo ganó con autoridad, un triunfo no fue más amplio por la gran actuación del golero Cáceres, mostró carácter para recuperarse luego de estar en desventaja y se quedó con el triunfo. En la primera etapa el domino fue alternado aunque las mejores situaciones de gol fueron para los zarateños. En el complemento el local se puso en ventaja a través de De Porras, pero el «celeste» mejoró su producción a partir de los cambios y dio vuelta resultado, por intermedio de un cabezazo de Velázquez y un tiro libre de Sandoval.

CADU se quedó con las manos vacias en el final de un encuentro que en el balance lo pudo haber ganado, pero el local fue más efectivo aprovechó la oportunidad que tuvo y se quedó con el triunfo.

En la etapa inicial Cañuelas manejó mejor la pelota, no le permitió jugar al «celeste» y sobre el final sacó la ventaja. En el complemento rapidamente lo igualó Defensores por intermedio de un penal y luego a pesar de quedarse con uno menos por la expulsión de Gómez, generó las mejores situaciones de gol para convertir pero falló en la definición, en cambio Cañuelas tuvo su ocasión y no perdonó.

CADU se trajo tres puntos de «oro» de una cancha difícil ante un rival que se está jugando el descenso. Un triunfo que estuvo basado, en la garra, la entrega y la actitud del equipo que no tuvo una buena tarde en cuanto al juego colectivo, sin embargo supo ganarlo.

En el primer tiempo hubo muy pocas cosas para rescatar, el partido fue parejo, enredado impreciso. En el complemento, Defensores se puso en ventaja rapidamente por una «guapeada» de Martínez y después supo cuidar la diferencia, se defendió con acierto y nunca vio peligrar la victoria a pesar del dominio territorial y de juego del local.

CADU consiguió un importante triunfo frente a rival directo en su lucha por estar entre los primeros cuatro al término de la primera rueda, superándolo y quedándose con el cuarto puesto.

Después de un primer tiempo parejo, entretenido, de ida y vuelta, con dominio alternado, donde los dos equipos tuvieron sus oportunidades para ponerse arriba en el tanteador, sin embargo el marcador se mantuvo cerrado por el local chocó la seguridad de Figueroa en la valla zarateña y los «celestes» fallaron en la definición. Por su parte en el complemento, El Porvenir arrancó mejor, sin embargo Defensores equilibró las acciones y se puso en ventaja trás un centro de Martínez Parodi anotó el primero, después justificó la diferencia y la aumentó con otra aparación de Martínez quien de contragolpe definió ante la salida del arquero Diaz poniendo el 2-0 final.

CADU sufrió una inmerecida derrota, ya que en el ba-lance de los noventa minutos mereció al menos lograr el empate, tuvo cinco situaciones netas de gol y dos remates en los palos (un cabezazo de Pelaez y un tiro de Parodi sobre el final de cada tiempo), sin embargo Sacachispas fue más oportuno aunque primero no pudo sacar ventajas con el penal que tuvo a su favor, luego sí aprovechó la oportunidad establecer el 1-0 trás una buena jugada colectiva, Quinteros abrió el marcador. En el complemento el local controló el juego pero sin tener jugadas de riesgo, que nuevamente fueron propiedad de los zarateños que fallaron en la definición por eso se vinieron con las manos vacias…

Hubo un tiempo para cada equipo, en la etapa inicial después de un comienzo parejo J. J. Urquiza ejerció cierta superioridad pero le faltó serenidad para ponerse en ventaja. En el complemento CADU cambió la actitud tomó la iniciativa se adelantó en el terreno de juego y a pesar de tener un hombre de menos se puso en ventaja a través de Martínez en una jugada que inició Ritacco. Después sufrió una nueva expulsión, sin embargo se defendió con acierto y estuvo más cerca de ampliar el resultado que el local de llegar a la igualdad.

CADU sufrió pero se quedó con los tres puntos porque supo aprovechar su oportunidad para la ventaja y después defendió la diferencia con dos menos.

El primer tiempo fue un justo empate con dominio alternado en un encuentro apenas discreto con pocas llegadas sobre el arcos, mostrando ambos la falta de claridad y precisión en ofensiva, donde hubo más lucha que fútbol. En el complemento CADU mejoró en el arranque y logró ponerse en ventaja por un penal (falta del golero Cabrera a Giménez) que anotó el propio Giménez junto al palo izquierdo. Luego los zarateños justificaron la di-ferencia pero no lo supieron liquidar y encima en cinco minutos se quedó con dos jugadores menos por la expulsiones de Camiletti (codazo a Romero); y de Santagatti (fuerte falta sobre Cáceres) entonces debió replegarse para cuidar el resultado a su favor, defendiendo con uñas y dientes los primeros tres puntos en el campeonato ante un Liniers que fue con todo en busca del empate pero chocó con la seguridad de Figueroa que se quedó con todos los in-tentos de la «Topadora» para llegar a la igualdad.

Un punto de «oro» rescató CADU en su visita a la Isla Macielc en una cancha complicada ante el puntero del certamen, jugándose de igual a igual hizo una gran labor.

El primer tiempo fue parejo, luchado, peleado en el mediocampo, donde los zarateños fueron superiores en la mitad de la cancha donde pudieron imponer su juego y tuvieron un par de situaciones la más clara un cabezazo de Pugliese que tapó Anchoverri ante un San Telmo que complicaba especialmente por los laterales. En el complemento el local salió decidido en busca del triunfo y acorraló a los zarateños contra su arco teniendo un remate de Segundo que devolvió el palo la oportunidad más neta para ponerse en ventaja. Sin embargo el «celeste» pudo lograr salir del acedio del «cambombero» defendiendo con mucha orden y concentración, logró nivelar las acciones con un gran trabajo táctico neutralizó el juego del equipo de Franzoni que lo obligó a abusar de los pelotazos frontales al ya no tener la claridad ofensiva mostrada en la primera parte de la segunda etapa, entonces ninguno de los dos pudo sacarse ventajas y CADU con el correr de los minutos se fue aferrando el empate, sin dudas un punto valioso ante uno de los candidatos a lograr el ascenso.

y en condición de visitante.

reaccionó rapidamente Defensores y descontó con un golazo de Gianfelice con una volea desde afuera del area, para igualarlo más tarde Martínez de arremetida puso el empate en dos. Después el partido siguió siendo intenso, de ida y vuelta, estaba para cualquiera de los dos, por la igualdad terminó siendo justa.

Claro triunfo de Argentino que muy superior y le ganó con comodidad. En el primer tiempo después de un comienzo parejo el local en tres minutos convertirá dos goles aprovechando sendos errores defensivos de los zarateños para empezar a definir la historia, teniendo la posibilidad de ampliar el resultado con un penal que no pudo convertir. Luego de ello con más garra que fútbol equilibró las acciones y estuvo cerca del descuento. En el complemento el encuentro fue parejo el «celeste» fue por el descuento generó un par de situaciones pero no pudo convertiro y el «mate» en su primera llegada anotó el tercero y liquidó el pleito.

El empate estuvo bien en el balance final. En el primer tiempo fue muy pobre lo que ofrecieron y hubo pocas cosas para restacar, siempre prevaleció la marca y la presión por sobre aquellos que quería crear juego. El complemento fue más emotivo, con situaciones de gol claras: un cabezazo de Montenegro en el travesaño para el «celeste» y un remate de Taborda para el local que pegó en el poste, pero además la buena labor de los arqueros Poropat y Fasanella impidieron que se abriera el marcador.

CADU se vino con las manos vacías aunque mereció traerse un punto por lo realizado en el balance final del encuentro. En la etapa inicial lo ganaba bien porque manejó mejor la pelota y la oportunidad que tuvo la convirtió (corner de Flegenal y cabezazo de Miranda Moreira). En el complemento Defensores lo tenía controlado y no pasaba sobresaltos, sin embargo en los minutos finales cuando se dedicó a cuidar el resultado lo terminó perdiendo, ya que Midland lo igualó con un golazo de Campozano y luego lo dio vuelta con un cabezazo de Cérica.

En un encuentro mediocre , Defensores mereció mejor suerte y debió haberse quedado con los tres puntos, a lo largo de los noventa minutos de juego fue quien tuvo la iniciativa, generó algunas situaciones de gol, aunque no pudo convertir ninguna de ellas, incluído un penal que le tapó Monllor abajo a la izquierda abajo a Lema en la etapa inicial; y un gol mal anulado a Vallejos trás una supuesta falta al golero Monllor. Lo de Liniers fue apenas discreto lo esperó a CADU y trató de jugar de contragolpe, sin embargo le faltaron ideas y claridad en ofensiva para inquietar a un segura última línea zarateña que no tuvo errores.

El domingo por la tarde en Soldati, Defensores Unidos perdió por 4 a 2 con Mercado Central Sacachispas en un encuentro correspondiente a la 10º fecha, del torneo de Primera División «C» temporada 2011-’12.

Los goles fueron convertidos por Gonzalo Gil en dos ocasiones, Sergio Ortigoza y Lionel Fonzalida para el local, mientras que Daniel Cáceres Silva y Alexis Francovich marcaron para los zarateños. El partido tuvo lugar en el estadio de Sacachispas y el árbitro fue Gastón Iglesias quien expulsó a Facundo Algañaraz jugador «celeste» por doble amonestación.

EL PARTIDO

Fénix se quedó con el triunfo en forma merecida, aunque algo exagerado en el resultado en un encuentro emotivo. En un encuentro donde CADU había arrancado siendo mejor, y se imponía 1-0 al cabo del primer tiempo. En el complemento amplio su dominio y estiró la ventaja, sin embargo una gran reacción del local, especialmente a partir de los cambios que realizó el técnico Santángelo, empezó con la remontada ante un CADU no tenía reacción y encima se había quedado con uno menos

Lamadrid se quedó en forma merecida con el triunfo, fue más que CADU en el balance de los noventa minutos de juego y estuvo más cerca del segundo que los «celestes» del empate. En el primer tiempo el local había dejado una mejor impresión, teniendo un par de chances para abrir el marcador pero fueron evitadas por la buena tarea del golero Avila. En el complemento Lamadrid sacó la ventaja de movida con un golazo de tiro libre de Flegenal. A partir de ahí el local manejó el trámite a pesar de que Defensores con más garra que fútbol tuvo más la pelota en su poder pero no supo administrar con acierto, encima se fue expulsado de Lema, y ya no tuvo ideas para poder igualarlo…

aprovechó otra desatención de la defensa zarateña, quedándose con el triunfo y el liderazgo en soledad…

el local siguió dominando el juego aunque con el ingreso de Vara fue un monólogo de J. J. Urquiza que aumentó a través de Salvatierra y luego Toledo sobre el final le puso cifras definitivas al encuentro.

Defensores ya había marcado su supe-rioridad a partir de la buena de la triangulación entre Distéfano, Bortagaray y Ledesma llegó el primero que anotó Ingenthron con un golpe de cabeza, Talleres no alcanzó a reaccionar ya que los zarateños rapidamente aumentarán por medio de Lema quien definió ante la salida de Saranzotti trás una asistencia de Bortagaray. Pero el local llegará al descuento por intermedio de un dudoso penal que sancionó Dovalo y que convirtió Perez para achicar las cifras, sin embargo en otro contragolpe CADU anotará el tercero a través de Lema luego de un pase en profundidad de Ledesma. En el complemento Defensores lo tenía controlado y va a definirlo cuando Bortagaray marcó el cuarto al capturar un rebote en el travesaño trás un tiro de Lema. Un triunfo que ilusiona por el juego, la actitud y la eficacia que mostró el equipo.

Un heróico empate de Defensores sobre el final y con un jugador menos se trajo un punto de oro para mantener la ilusión de clasificar para el Reducido. Para Laferrere el empate tiene sabor a derrota, porque había generado imnumerables situaciones de gol que no supo definir y convirtió a Menón en la figura de la cancha. Sin embargo en una de las pocas situaciones de gol que tuvieron los zarateños marcaron por intermedio de Groothuis. En el primer tiempo después de un comienzo parejo, cuando CADU comenzaba a dominar las acciones, luego de un tiro libre mal ejecutado vinó el contragolpe que derivó en el penal que convierte Peralta Cabrera, enseguida Casais se hace expulsar y los «celestes» quedan un gol abajo y con un jugador menos. Laferrere

Martín Giménez, la figura del partido, marcado por Ian Perez. Fotos Prensa CADU. Todos los abrazos para Javier Velázquez autor del gol de la gran victoria de CADU.

