En dos días, la oficina de Anses recibió más de 700 personas por el Refuerzo Alimentario

Desde el pasado lunes, la UDAI Zárate de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a recibir un gran número de vecinos que se acercaron a las oficinas para llevar a cabo la inscripción para recibir el Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingreso.

Más de 700 personas visitaron las oficinas ubicadas en calle Alte. Brown 139 en el comienzo de semana, según detallaron autoridades del ente descentralizado. El Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingreso es una prestación monetaria extraordinaria, no contributiva y de alcance nacional que propone asegurar una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad.

En diálogo con LA VOZ, la titular de la UDAI Zárate de Anses, Alejandra Berni, detalló que el pago del refuerzo “se hace en dos cuotas de $22.500, es decir, un monto total de $45.000. La inscripción se hace de dos formas: Una puede ser online a través de la página Mi Anses, donde dice Refuerzo Alimentario y, cuando entran tienen que tener a mano el CUIL, la clave de Seguridad Social y el CBU por si lo tienen que incorporar. Y la otra forma es venir a la Anses sin turno, con el último DNI original y también el CBU”.

En las oficinas de Anses, al presentar el DNI, el sistema arrojará la información de si la persona puede o no recibir el refuerzo. En caso de negativa, se informa el motivo del rechazo.

“El cronograma comenzó el 24 con el inicio de la inscripción y estará abierta por 15 días”, detalló Berni y agregó: “Hubo muchísima gente el día lunes, atendimos 400 personas o un poquito más y hoy atendimos 300, de las cuales muchas ya sabían que no iban a poder acceder porque las esposa o la madre de los hijos tenía la Asignación Universal, pero igual se querían quedar para ver si realmente salía rechazado”.

En ese sentido, la titular de la UDAI Zárate expresó: “Yo pedí que vinieran con tranquilidad porque había mucha demora para poder entrar a la UDAI. Hoy la verdad que fue mucho más ágil al tener todos los requisitos que tenían que entrar”.

En la misma línea, informó que “hay mucha gente que lo quiere hacer a través de la página, pero no tienen la clave de seguridad social. Esas personas se tienen que acercar a la Anses, que no hagan la fila del refuerzo, sino que soliciten la clave de Seguridad Social para poder realizarla en forma online”.

Por último, concluyó: “Quiero agradecer a todos los ciudadanos el comportamiento, a pesar de que tienen que esperar; y agradecer a todos nuestros compañeros de Anses que han puesto mucho esfuerzo y mucha empatía hasta el día de hoy para poder llevar adelante todo esta inscripción”.

