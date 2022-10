Jornada sobre Malvinas del Instituto Vanguardia

En la mañana de ayer se llevó a cabo una jornada muy emotiva en el Fórum Cultural, en el marco de un evento realizado por el Instituto Vanguardia sobre la causa Malvinas, con motivo de la conmemoración de los 40 años de la guerra con Gran Bretaña.

Esta actividad forma parte del proyecto anual de la institución denominado “40 años de la guerra de Malvinas, Memoria y Soberanía”. En ese marco, los estudiantes llevaron a cabo distintas investigaciones y abordajes desde diferentes enfoques para conocer a fondo la temática y desarrollar una serie de exposiciones al respecto.

Entre los disertantes estuvo el Director del Museo Nacional Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban, quien es periodista, escritor y se desempeñó como guionista de la película argentina “Iluminados por el fuego”, dirigida por Tristán Bauer.

Durante la jornada también se presentó la muestra que fue instalada en el foyer del Forum, se presentó una entrevista a la profesora Fabiana Porto y se homenajeó a los integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas, quienes compartieron su reflexión.

En diálogo con LA VOZ, los alumnos Martín Tentori y Santiago Yonas García expresaron sus reflexiones al desarrollar esta actividad.

“Esta bueno recordar todo sobre Malvinas, su historia, el reclamo por la soberanía porque hay mucha gente que no lo tiene presente y otra gente que está desinformada sobre el tema. Hicimos entrevistas, nos informamos, buscamos por todos lados toda la información posible”, señaló Tentori, de 5to año de la modalidad Sociales. Por su parte, su compañero Santiago Yonas García, expresó: “La verdad es que es muy emocionante. La profesora nos ayudó con la información, nos pasó varias fuentes, nosotros la recolectamos y armamos todo lo que dijimos. Quedamos muy conformes”.

En su turno, la directora de la institución, María de los Ángeles Bottazzi, sostuvo: “El balance es muy positivo. Son generaciones que no vivieron la época de Malvinas y de la guerra, entonces el testimonio es lo que les permite conocer, se parte y elaborar un juicio propio al respecto. Logramos que ex combatientes o familiares les contaran lo que se vivió ese año y cuales son las tratativas vigentes, porque hablar de Malvinas no es solo quedarse en la guerra, sino en la actualidad en que posicionamiento estamos y cuál es la intención a futuro”.

En la misma línea, Bottazzi remarcó que la temática de Malvinas se trabaja transversalmente todos años porque dentro del programa de 5to año está la visita institucional al Museo de Malvinas.

“El adolescente hoy es difícil de captar, uno puede tener en su corazón temas tan fuertes como Malvinas pero llegar a ellos es difícil. Entonces hay que incentivarlos a ponerse en el lugar del otro, a que indaguen, a que investiguen”, agregó la directora.

VISION DE VETERANOS DE MALVINAS

Entre los presentes estuvieron los ex combatientes Pedro Gómez, Mario Reyes y Jorge Benítez, quienes se mostraron muy emocionados por la propuesta desarrollada en un año tan especial.

“Es realmente muy fuerte y emotivo, han pasado 40 años y que se renueve ese espíritu malvinero y que se malvinice de esta manera es siempre importante, nos hace muy bien. Para nosotros Malvinas es como si hubiera sido ayer, es un recuerdo que se renueva cada día”, reflexionó Reyes. Por su parte, Benítez, completó: “Esto es muy gratificante, lo más angustiante que nos pasa a los veteranos es el olvido, que se olviden que hay caídos en Malvinas, caídos por luchar por la Patria, de hacer algo por el bien de todos”.

Ante la consulta sobre cuál fue el momento más emotivo para ellos de la jornada, Benitez describió: “Una de las alumnas expuso el recuerdo de su bisabuelo, que se quitó la vida, como tantos suicidios de veteranos que se quitaron la vida. A mi me partió el corazón, porque fue como volver a ese momento tan triste de cuando nuestros caídos perdieron la vida en Malvinas”. Por su parte, Reyes señaló: “Lo que más me conmovió fue el relato de Lilia Rodas (una de las autoras del libro “Malvinas, 40 años, veinte cuentos y un perdón”), porque nosotros los vivimos desde nuestro punto de vista, pero los familiares son una parte muy sensible. Nosotros estábamos allá y sabíamos que estábamos vivos, pero los que estaban acá no sabían nada de nosotros. En ella yo veía a los familiares de todos los veteranos”.

Por último, ambos compartieron su deseo de que “algún día las islas puedan ser reconocidas como parte de nuestro territorio y que sean devueltas, porque no es justo el dominio del territorio que hay hoy, es una usurpación. Y que a través de este tipo de eventos vamos transmitiendo a las nuevas generaciones que Malvinas es un tema muy vigente, que no quedó 40 años atrás olvidada en el pasado y que necesitamos seguir malvinizando”.

Una muestra de trabajos e investigaciones realizadas por los alumnos.

