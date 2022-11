El presidente Alberto Fernández y el intendente Cáffaro inauguraron el “Zárate DAM Stadium”

Luego de once años un presidente de la Nación regresó a Zárate para participar de una inauguración oficial. El antecedente más reciente fue la visita de la presidente Cristina Fernández en el 2011, con motivo de inaugurar Atucha II.

En este caso, se trató del presidente Alberto Fernández, que ocupó su tarde del sábado para inaugurar el estadio Diego Maradona, en costanera sur, acompañando al intendente Osvaldo Cáffaro.

El presidente arribó a la ciudad sin ministros. Sólo se presentó con Inés Arredondo, secretaria de Deportes de la Nación, perteneciente a la cartera que dirige el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Tampoco se hicieron presentes funcionarios bonaerenses aunque cursaron las invitaciones correspondientes a Axel Kicillof y a todo su gabinete.

En cuanto a las presencias políticas, estuvieron presentes funcionarios de todo el gabinete y concejales de Nuevo Zárate, Mariana Conturbi y Ariel Ríos. También la diputada nacional massista, Micaela Morán. También Diego Prado, Director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina, Jorge Siderlink del directorio de Nucleoeléctrica Argentina, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, José L. Mangini y el municipio confirmó que estuvo presente el subsecretario de Asuntos Políticos, Nicolás Ritacco.

También estuvieron miembros de la Cooperativa Martín Fierro, y de distintas instituciones sociales y deportivas locales.

El presidente arribó en helicóptero a las instalaciones de los Institutos de Formación de Prefectura Naval cerca de las 16:30 y en una combi lo llevaron hasta el estadio de costanera sur, transitando por la avenida costera. Lo propio ocurrió después, tras el breve acto desarrollado dentro del estadio.

El intendente Cáffaro lo acompañó en todo momento y las personalidades que lo estaban aguardando en la puerta del estadio eran los ex futbolistas, campeones del mundo de 1986; Carlos “Chino” Tapia, Héctor Enrique, Sergio Batista y el subcampeón del mundo del 90, el vecino limeño, Sergio Goycochea. También estaba invitado la gloria deportiva de la ciudad, Ricardo Bochini, pero se excusó de no poder asistir.

Ellos hicieron su ingreso junto a Fernández al estadio, mientras saludaba a empleados municipales y demás personas que buscaban sacarse una foto en el exterior del predio.

Fue un acto corto, que no tuvo declaraciones políticas ni referencias a lo económico y que acentuó las declaraciones que viene haciendo el presidente “en contra de los discursos del odio”.

En total, hubo más de 2500 invitados; entre representantes de instituciones, deportistas, clubes y funcionarios municipales. Dos de las tres gradas del estadio estaban llenas además de un espacio en el medio del gimnasio donde se ubicaron los invitados especiales.

Los más aplaudidos de la jornada fueron, sin dudas, Sergio Goycochea y el deportista paralímpico local, Hernán Barreto. Aparte, a todos los invitados que ingresaron se les regaló una réplica de la camiseta de Argentina con la leyenda Diego Armando Maradona Stadium.

La idea de organizar esta inauguración el sábado giró en torno a la figura de Maradona, en su aniversario de nacimiento. Por eso tanta premura de inaugurar el predio en estas fechas como acto homenaje y es, por este motivo, que se invitó a sus ex compañeros de equipo aunque no trascendió si invitaron a miembros de la familia Maradona.

Luego de unas breves palabras el presidente se retiró rápidamente para regresar a Olivos, en un corto viaje de veinte minutos en helicóptero.

Reconocimiento a ex jugadores de la Selección Argentina: Sergio Goycochea, el «Negro» Enrique, «Chino» Tapia y Sergio Batista.

El corte de cinta para dejar inaugurado el Zárate DAM Stadium.

