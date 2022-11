Disponen de puntos de vacunación para esta semana en Zárate y Lima

Continúa la Campaña Nacional de Vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y polio, y es muy importante que todos los niños y niñas entre 1 y 4 años se apliquen los refuerzos, sin importar los antecedentes de vacunación.

Esta semana, en diferentes barrios de la ciudad los promotores de salud de la cartera sanitaria bonaerense y personal municipal reforzarán la Campaña Nacional de Vacunación .

CRONOGRAMA DE VACUNACION

• Martes 1 de noviembre: frente al Jardín 906 de Villa Fox (Pacheco y San Martín) de 10 a 14 hs. Estación de Lima Parque Urbano de 10 a 13:30 hs. Merendero «Huellitas de Amor» (Calle 8 y Pasaje Buenos Aires, barrio 6 de Agosto ) de 10 a 14 hs.

•Miércoles 2 de noviembre: Frente al Jardín 912 (Paso y La Rioja, Villa Ciriaco) de 10 a 14 hs. Comedor «Familias Unidas» (Villa Angus), de 10 a 14 hs.

• Jueves 3 de noviembre: Frente al Jardín 911 (Calle 14 Nº 1183, Villa Negri), de 10 a 14 hs. Comedor «Somos Compañeritos» (De la Torre 4663, barrio Cementerio, de 10 a 14 hs.

•Viernes 4 de noviembre: «Tarde las Vacunas» en Costanera, de 16 a 21 horas.

SOBRE LA VACUNACION

La vacunación es gratuita y obligatoria, no es necesario orden médica y se puede aplicar junto a las demás vacunas del calendario

¿Que requieren para vacunarse? Acompañamiento por responsable afectivo o autorización y carnet de vacunación (No es requisito indispensable).

Dosis extra, ¿para qué?

• El sarampión, la rubéola y la Polio son enfermedades graves, pueden causar la muerte.

•Afectan principalmente a menores de 5 años, se transmiten entre personas, y son prevenibles por vacunación

• Aunque no tenemos casos de estas enfermedades, estamos en riesgo de que tener casos por viajeros que vienen infectados desde otros países

• El Sarampión es la enfermedad más contagiosa conocida (mas que COVID), 1 persona puede contagiar hasta 18 personas que comparten una habitación y no están bien protegidas

• Un caso de sarampión en una familia/ en un jardín / en un barrio puede generar un brote de muchos casos.

•Los menores de 5 años, que recibieron 1 dosis de vacuna, tienen protección incompleta, y por esto necesitan recibir una dosis extra para estar bien protegidos, como individuos y como comunidad.

• Esta campaña es promovida por la Organización Panamericana de la Salud, por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia y por la Sociedad Argentina de Pediatría.

COVID-19: impulsan refuerzo

El Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades sanitarias de las provincias acordaron en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) avanzar en la aplicación de un tercer refuerzo o quinta dosis de vacunas contra el Covid-19.

El tercer refuerzo estará habilitado para quienes se hayan colocado el segundo refuerzo o cuarta dosis hace 120 días o más. Será priorizada la población de mayores de 50 años y quienes tengan algún tipo de condición de riesgo.

“La decisión se tomó tras analizar la situación epidemiológica y experiencias de otros países en la aplicación de refuerzos, el tiempo transcurrido desde la habilitación del segundo refuerzo (6 meses) y los beneficios que han demostrado las vacunas para evitar complicaciones, internaciones y muertes, en especial en las personas de 50 años y mayores, y otros grupos etarios con condiciones de riesgo”, señalaron desde la cartera.

“Contamos con las vacunas necesarias para avanzar con esta estrategia”, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y agregó que el SARS-CoV-2 no ha mostrado una estacionalidad definida como otras enfermedades, evidenciándose aumento de casos incluso durante el verano, por lo cual es importante continuar ofreciendo la posibilidad de estar más protegidos, sobre todo a las poblaciones con más riesgo.

Comparte esto: Twitter

Facebook