Preocupación vecinal por falta de personal médico para Lima

Limeños han manifestado su preocupación por falta de cobertura en la Unidad Sanitaria Aurelio Aleotti respecto a guardias médicas y servicio de pediatría.

Según expresaron, es urgente la necesidad de contar con un médico a la madrugada para cualquier tipo de emergencia y que el propio municipio contrate un servicio de pediatría las 324 horas del día.

Una familia que tiene a un hijo con fiebre o descompuesto debe trasladarse de forma particular a Zárate, ya que no hay transporte público de pasajeros durante la madrugada. Lo propio con un adulto. “No hay guardias médicas nocturnas y mucho menos diurnas, no hay especialidades y los médicos que se han ido o jubilado no fueron reemplazados”, detallaron.

“No hay emergencias, no hay pediatras aunque somos ciudad”, reclamaron los vecinos limeños.

