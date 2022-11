Proponen establecer un registro de cámaras de videovigilancia privadas para mejorar la seguridad

El bloque Frente de Todos – PJ presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone la creación de un registro de cámaras de videovigilancia privadas a los fines de mejorar las condiciones de seguridad .

Ante cualquier hecho delictivo, el procedimiento de las fuerzas de seguridad y de los investigadores indica realizar un relevamiento de la zona para tratar de establecer la presencia de cámaras de seguridad que puedan aportar detalles sobre un determinado hecho. A la red de cámaras municipales, se suman también los dispositivos particulares que muchos vecinos usan, ya sea para monitorear el perímetro o el interior de sus viviendas, pero también como herramienta disuasiva del accionar delictivo.

Entre los considerandos, el texto del proyecto remarca que “no existe a la fecha, ningún registro de la ubicación de las cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública de carácter particular, que permita disponer de una información en tiempo real, lo que resulta de vital importancia para el esclarecimiento de todo tipo de delitos que ocurren en la vía pública”.

Sólo por mencionar un caso reciente, en la ciudad de Campana, una pieza clave en la investigación por el femicidio de Maria Alejandra Abbondanza, fue el registro fílmico de una cámara de videovigilancia particular, a través de la cual se pudo conocer que la víctima había ingresado a la casa de su agresor y no había vuelto a salir.

En ese marco, el proyecto establece la creación del Registro Municipal de ubicación de cámaras de videovigilancia privadas “cuyo registro de visión apunte a la vía pública, que graben quedando registrado el video de lo que las mismas temen como imágenes, dicho registro dependerá de la Secretaría de Seguridad Municipal o de la autoridad competente que designe el Ejecutivo”.

Cabe remarcar, que la registración por parte de los vecinos, según establece el documento, será de carácter voluntario y quienes consideren declararias “contarán con un beneficio en el pago de la tasa de Alumbrado e Higiene Urbana, respecto al domicilio donde se encuentren instaladas las cámaras de videovigilancia”. El proyecto de ordenanza también prevé la exención de la tasa de prevención y control local.

“No son pocos los hechos que se resuelven gracias al aporte de las cámaras de videoseguridad privadas. Debemos asumir un compromiso ciudadano, y el estado hacerse de todas las herramientas posibles para cuidar a los ciudadanos”, aseguró el Presidente del Concejo Deliberante y titular del Partido Justicialista de Zárate, Leandro Matilla, y agregó: “Debemos enfrentar al delito con todo lo que tenemos. Y los vecinos que participen, de alguna manera deben ser recompensados por su aporte. Ese es el espíritu de este proyecto, el cual esperamos se concrete como Ordenanza y así poder comenzar a recorrer un camino que represente más tranquilidad y protección para los ciudadanos”.

