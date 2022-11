Desde el Municipio desmintieron los rumores de contaminación en la red de agua potable

En los últimos días, muchos vecinos de la ciudad se vieron alarmados ante una noticia que circuló a través de grupos de Whatsapp y redes sociales, donde se informaba sobre la contaminación de la red de agua potable que podría generar consecuencias en la salud de las personas. Se trata de un texto que alertaba a los vecinos para que no beban agua de la canilla, dado que se había producido una supuesta filtración de residuos cloacales en la red de agua, generando fiebre, dolor de garganta, vómitos entre otras consecuencias a la salud.

LA VOZ se puso en contacto con el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Alejandro Cimiotta, quien desmintió la información a los fines de llevar tranquilidad a la comunidad.

Según un rastreo que se pudo realizar, se trata de una fake news que no sólo circuló en Zárate, sino también en otras ciudades y provincias.

En ese escenario, el funcionario desmintió rotundamente la información y señaló: “Nosotros tenemos ensayos de rutina, tal cual lo indica la ley, sobre los pozos que suministran agua, donde se realizan estudios bacteriológicos y microbiológicos. Todos estos estudios están dando bien, además realizamos la cloración correspondiente en forma periódica para asegurar la calidad del suministro de agua y que esté en niveles de potabilidad”.

En horas de la tarde, desde la Municipalidad también emitieron un comunicado donde también remarcaron “que el Municipio no registró ningún tipo de denuncia formal de vecinos ni de domicilios particulares para poder efectuar los análisis correspondientes”.

Se trata de una situación preocupante dado que muchas personas se vieron alarmadas por esta información, en un contexto donde distintas enfermedades estacionales generan síntomas similares a los descriptos en las falsas informaciones.

En ese sentido, Cimiotta puntualizó expresó su rechazo a la irresponsabilidad de las personas que difunden estas noticias generando intranquilidad a la comunidad y agregó que “cualquier situación de turbiedad o cualquier otra anomalía que detecten en el suministro que no duden en comunicarse a Aguas de Zárate al teléfono 434300”.

Comparte esto: Twitter

Facebook