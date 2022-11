Se abre instancia de diálogo por la situación del aeródromo local

El gobierno provincial, mediante el Boletín Oficial, declaró la caducidad del convenio suscripto entre la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Zárate por el aeródromo local en agosto de este año.

Con la firma del ministro de Seguridad Sergio Berni, el gobierno bonaerense declaró la caducidad del convenio suscripto entre la provincia y la Municipalidad de Zárate por el cual se le otorgó a esta última la tenencia precaria del aeródromo local, en calidad de depositaria, en el marco del Decreto N° 2199/77. Asimismo, se intimó al Ejecutivo municipal para que en el término de 10 días hábiles de notificada, reintegre el predio provincial a la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria.

Además, cumplido el plazo previsto, la Dirección de Planificación Aeroportuaria iba a retomar el control y la administración del aeródromo público provincial, a fin de resguardar el buen estado de conservación y funcionamiento del mismo.

En los considerandos de la normativa se puntualizó que “la Municipalidad de Zárate, nunca presentó informe alguno, respecto a la presentación de la memoria y balance de la administración del aeródromo, no consignando el producido de la explotación ni el destino del mismo, sin garantizar el buen estado de conservación y funcionamiento de aeródromo”. También se señaló que “la Dirección de Planificación Aeroportuaria, dependiente de la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria de este Ministerio (Seguridad), ha podido constatar, que en la explotación de las áreas libres, se realizan cultivos bajos y cosechas anuales, y que su producido no ha sido reinvertido en el aeródromo”.

De agosto hasta hoy, diferentes entidades que hacen uso de las instalaciones se ocuparon del tema pidiendo a la provincia que reconsidere dicha propuesta.

De hecho, la Unión Aeronáutica Argentina planteó públicamente su “rechazo” a tal acción. “Nos oponemos enfáticamente al intento ilegítimo y arbitrario de desalojo del Club de Planeadores Zárate por parte de la Dirección Provincial de Aeronáutica. Se considera tal acto un avasallamiento de las instituciones aeronáuticas que han visto nacer nuestra actividad y que son cuna de la aviación civil argentina. El intento de desalojo coloca en alerta a toda la comunidad aeronáutica y hiere de muerte la seguridad jurídica de las operaciones. A dos días de celebrarse, precisamente, el Día de la Aviación Civil exhortamos a la Dirección Provincial de Aeronáutica de la Provincia de Buenos Aires a arribar a una solución pacífica donde se priorice la subsistencia de las instituciones aeronáuticas y la continuidad de las operaciones y de la instrucción aeronáutica. El Club de Planeadores Zárate tiene más de 70 años de historia en el aeródromo, nació junto con el aeródromo y en el marco de una política estatal de fomento a la aviación civil y de la industria aeronáutica. El único camino es el diálogo”, expresó el comunicado de la entidad.

Y finalmente tuvo aceptación y, en las últimas horas, confirmaron que la gobernación bonaerense está dispuesta a dialogar en una mesa con el Club Planeadores Zárate, otras asociaciones de entidades aerodeportivas, la federación de vuelos a vela y el propio municipio.

Por lo tanto serán semanas en donde este tema vuelva a la agenda pública con vistas a que cualquier acción gubernamental no afecte las actividades aerodeportivas desarrolladas en el predio.

