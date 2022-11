Furlán pidió al Ejecutivo Nacional un bono que ayude a recuperar el salario real

En la tarde de ayer, el secretario nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la República Argentina, Abel Furlán brindó un discurso en el marco del plenario de delegados de la organización sindical, donde se realizó un acto que contó con la participación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La actividad tuvo lugar en el Microestadio Municipal de Pilar donde, además de una gran cantidad de militantes sindicales se hicieron presente, de funcionarios como el Gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros.

Tras el discurso del intendente de Pilar, Federico Achaval, y antes del cierre a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, brindó su palabra el líder sindical quien, desde que asumió su rol al frente del gremio metalúrgico, llevó a cabo una agenda federal de encuentros con delegaciones sindicales de la UOM en todo el país.

“El movimiento obrero y la política tienen un problema de representatividad, y quisimos con mis compañeros del secretariado nacional, realizar una recorrida para estar cerca de los delegados, para fortalecer el vínculo y recuperar esa representatividad”, dijo Furlán y remarcó la necesidad de trabajar en la agenda del futuro. Detrás de los oradores, se leía una leyenda que decía: “No hay solución gremial, sin solución política”.

En ese aspecto, puntualizó en la importancia de “recuperar el rol protagónico que supo tener la organización, que no solo se limitó a defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que supo estar en la centralidad de la política ayudando y construyendo nuestra querida patria para darle la felicidad a nuestro pueblo”.

El dirigente repasó una serie de críticas a la gestión de Cambiemos al frente del Gobierno Nacional donde, expresó, hubo “más de 20 empresas cerradas, más de 250 mil trabajadores sin trabajo, devaluación, tarifazos, reforma previsional, endeudamiento, inflación”, entre otras cosas.

Tal como lo mencionó en otra ocasiones, desde el gremio se encuentran trabajando en el diseño de la actualización del convenio colectivo de trabajo y anunció: “Hemos convenido con el sector empresario crear un instituto tecnológico con tecnología 4.0, porque entendemos que la revolución tecnológica en la industria nos genera un desafío y nos interpela todos los días. Hemos diseñado 25 centros de formación profesional porque entendemos que la capacitación de cada uno de ustedes es fundamental para sostener la empleabilidad de nuestro país”.

En ese momento, Furlán se detuvo en un punto clave, que tiene que ver con el desarrollo y la transformación tecnológica que atraviesa el mundo. “La transformación tecnológica en el automóvil, la electromovilidad, va a poner en riesgo más de 80 mil puestos de trabajo que nosotros representamos. Tenemos que trabajar y capacitarnos para saber cómo enfrentamos esa transformación tecnológica, como le damos respuesta a esa posibilidad cierta de perder puestos de trabajo. La transformación energética también es un desafío para nuestra querida organización, tenemos que prepararnos y tomar conocimientos para dar respuesta a esa demanda”.

Por otra parte, el dirigente orientó su discurso a la situación actual del sindicato y, particularmente, de los trabajadores metalúrgicos. “La UOM fue siempre y seguirá siendo el sindicato industrial más importante. Nuestra dirigencia históricamente referenció nuestro salario con que una hora representaba un kilo de carne. Hoy apenas podemos comprar 300 gramos”.

En ese sentido, también dirigió críticas al sector industrial y manifestó: “El sector empresario muestra mezquindades y no reconoce el esfuerzo de cada uno de nosotros, trabajamos y producimos más, la economía crece y cada vez nos empobrecemos más. No venimos a representar a trabajadores pobres, mucho menos a representar la desesperanza, venimos a representar a trabajadores dignos, con todas las pretensiones de devolverle la esperanza a cada uno de ustedes”.

La UOM viene de dar una señal clara sobre la necesidad de recomponer el salario de los trabajadores a partir de la reapertura de las paritarias. “Que no se equivoquen aquellos empresarios que dicen que el mejor salario es el que pueden pagar, el mejor salario es el que nos da dignidad a cada uno de nosotros”, dijo.

Por último, Furlán se posicionó fuertemente en un pedido público al Ejecutivo Nacional para pedir por un bono que ayude a recuperar el salario real: “La Argentina tiene un problema que el peronismo nunca vivió, tenemos dificultades para resolver la puja distributiva. No va a haber paritarias con esta inflación que pueda resolver lo que tenemos todos nosotros, necesitamos que el gobierno peronista ayude a resolver la puja distributiva y genere un bono que no tenga absorción y que vaya pura y exclusivamente a recuperar el salario real. Se lo pedimos en privado y se lo pedimos públicamente a nuestro presidente”.

