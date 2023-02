«Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr un proyecto de país»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar, donde reapareció ante una multitud por primera vez desde el intento de asesinato del pasado 1º de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.

La exmandataria habló sobre el intento de magnicidio, el derrumbe de los salarios, los 12 años del kirchnerismo en el Gobierno nacional y dejó a entrever que ya piensa en el armado político para las próximas elecciones presidenciales.

EL INTENTO DE AESESINATO

«Lo que no podría sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos», dijo Cristina Kirchner. «Algunas cosas positivas, de un hecho tan horrible y espantoso, podemos obtener», reflexionó la vicepresidente.

«Esos presuntos indignados que agredían, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaban con el anterior Gobierno, con el macrismo, que endeudó a la República Argentina», remarcó. «No estaban enojados con la política, recibían millones de pesos. Cortenlá con lo de los indignados rentados, esa mentira que no va más».

SALARIOS E INFLACION

«Hoy se ha caído esa teoría de que cuando aumentan los salarios, aumenta la inflación. Ustedes vieron la diferencia que hay entre productividad y salario, es mentira. Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva». Igualmente, aclaró: «Esto no empezó con el Gobierno del 2019, claramente, ni tampoco la inflación. Empezó con un Gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina, y ahora tenemos que destinar dólares al pago de la deuda externa, y aceptar los condicionamientos del FMI».

Un nuevo «proyecto de país»

«Saben que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre, los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 y éramos alegres», expresó. Y finalizó: «Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez. La alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos y a todas».

«NO ME ARREPIENTO»

También se refirió a la postulación de Alberto Fernández para la presidencia en 2019 y aseguró: «No me arrepiento».

«En el 2019, cuando el macrismo había endeudado al país de un modo demencial, cuando volvió el Fondo Monetario Internacional (FMI), yo tenía la responsabilidad de que el peronismo ganara las elecciones», señaló. «El escenario internacional era complejo. Trump iba a ser reelecto, y había puesto 45.000 millones para que el Gobierno de Macri fuera reelecto», repasó. También recordó las prisiones de Lula, Correa y otros dirigentes latinoamericanos.

«Esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad de que esas políticas no sean ratificadas. Y no estaba muy acompañada. Muchos decían que el ciclo de Cristina estaba terminado. Los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar esas políticas. Y tuve que tomar una decisión que garantizara… Y no me arrepiento. El objetivo era votar en contra de determinadas políticas, no votamos en contra ni a favor de nombres», añadió.

La expresidente estuvo ayer en el plenario de delegados de la UOM.

