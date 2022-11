Va a participar en la segunda categoría del fútbol argentino

CADU consiguió el ascenso más importante de su historia el domingo en La Plata tras empatar con Villa San Carlos y quedarse con el título de la Primera «B» Metropolitana 2022.

En 56 años que llevaba la institución zarateña jugando en AFA no había logrado nunca llegar a la Primera Nacional. sin embargo ganó el Reducido y se quedó con el único ascenso que daba la categoría.

Defensores Unidos se afilió a AFA en 1966 y llevaba en total 59 temporadas jugadas en los torneos de ascenso: 10 en Primera «B» Metropolitana, 36 en Primera «C», y 13 en Primera «D».

Después de 4 años en la Primera «B» Metropolitana (había ascendido en 2018) ahora a partir de 2023 vivirá su primera experiencia en la Primera Nacional.

El plantel que presentó CADU en La Plata donde logró su ascenso más importante. Después de 56 años compitiendo en AFA por primera vez consiguió llegar al Nacional.

«Siempre creí en éstos jugadores y en mi cuerpo técnico para conseguir el ascenso»

Después del ascenso de CADU frente a San Carlos el domingo en La Plata, donde se consagró campeón del Reducido y llegó a la Primera Nacional, en zona de vestuarios Santiago Davio, entrenador del «celeste», dialogó con LA VOZ y esto era lo que decía: «Es una locura, un sueño hecho realidad, cuando tenés un grupo de valientes, les dije a ellos que la historia la escriben los valientes, porque les sobra valentía, además tienen unas familias que estuvieron siempre en las malas, acompa-ñando, mandando videos, fotos, que era un aliento para ellos para que lleguen de la mejor manera a la final donde a veces no se puede jugar pero hay que meter. Me imagino a todo Zárate vestido de «celeste» como en aquel 2008 cuando ascendimos. Después de 108 años de historia el club logró llegar a la categoría más importante del ascenso, porque éstos jugadores se lo merecen, lo soñamos, lo creímos, lo visualizamos y hoy estamos festejando todos juntos. Este logro es para mi familia, para la familia de los jugadores y para todos los que creyeron en nosotros. Siempre creí en éstos jugadores y en mi cuerpo técnico, hoy podemos coronar ésta gran campaña con el ascenso».

– Primera experiencia como entrenador y ya lograste un ascenso histórico.

«Si en cuatro meses de trabajo se pudo lograr, esto es fruto del trabajo, tratamos de convencer a los jugadores y que ellos también crean en nosotros, desde que asumí creí en ellos siempre. Cuando el presidente del club, Diego Montero, me dijo que iba a agarrar por dos partidos le dije que no era un interinato, lo iba a manejar como si fuera el técnico principal y por eso lo disfruto mucho, además porque tengo un gran cuerpo de trabajo que me acompañó para poder llegar a esto».

– Cuándo pensás que se hizo el quiebre para llegar a conseguir éste ascenso.

«Fue cuando le ganamos a Armenio en Maschwitz, porque era el candidato de todos a quedarse con el ascenso, ese triunfo nos dio un envión y una fortaleza impresionante para llegar a lograr el título, éstos locos me invitaron a soñar y yo los seguí para hacer realidad el sueño».

– En 2008 te tocó ascender como jugador, ahora 14 años después como entrenador y en tu primera experencia.

«Sí, con la misma alegría pero viviendo sen-saciones y cosas diferentes, ahora del otro lado de la línea, pero con las mismas emociones, con los mismos sentimientos».

El festejo de Santiago Davio, entrenador de CADU, luego de lograr el histórico ascenso.

