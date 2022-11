El PJ zarateño se moviliza al acto central por el Día del Militante

Hoy se celebra el Día de la Militancia en conmemoración del 17 de noviembre de 1972, fecha en el que el Gral. Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 18 años de exilio, luego del golpe de Estado conocido como «Revolución Libertadora» que tuvo lugar en septiembre de 1955. Desde el Partido Justicialista (PJ) de Zárate adelantaron que participarán del acto que se llevará a cabo en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata y que tendrá como principal oradora a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

A partir de la convocatoria del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, desde el PJ local decidieron organizar la salida de dos micros hacia la capital provincial “para festejar el día de la militancia entre militantes y poder escuchar a Cristina, la máxima referente que tiene hoy el peronismo”.

Los micros -que se ocuparon en su totalidad rápidamente y casi sin difusión- partirán a las 12 del mediodía desde la sede de Moreno 251. “Creo que es la mejor forma que podemos tener nosotros de festejar el Día del Militante, compartiendo una jornada con los que codo a codo recorremos los barrios y militamos acá en Zárate”, concluyó.

CRISTINA KIRCHNER ENCABEZARA EL ACTO

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará hoy el acto en el estadio único Diego Maradona de La Plata para celebrar el Día de la Militancia, al que se espera que concurran unas 60.000 personas en el marco de un fuerte operativo de seguridad.

Fernández de Kirchner -que desde las 18 será la única oradora- posteó en sus redes sociales: «Este jueves se cumplen 50 años del regreso de Perón a la Argentina luego de 17 años de exilio. Nos vemos en La Plata #LaFuerzaDeLaEsperanza».

Esa celebración será la segunda actividad pública de la Vicepresidenta tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre y luego de su participación en el plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el pasado 3 de noviembre último en Pilar.

Se prevé que desde las primeras horas de la tarde, confluirán en el estadio platense el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y todo su gabinete. También asistirán organizaciones enroladas en el Frente de Todos (FdT); intendentes, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales; las centrales sindicales CGT, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y el Foro de Empresarios del sector Pyme «Producción y Trabajo», entre otros.

El ingreso para el público general será libre y no se utilizará un sistema de pulseras o entradas. Los organizadores pidieron a la gente que concurra con tiempo para garantizar un ingreso ágil

Matilla: «Militancia es trabajar día a día»

“Para mí la militancia significa trabajar día a día, con amor, con pasión, por la justicia social al servicio de los demás. En el peronismo la militancia tiene una esencia especial al ser el pueblo el militante. En el peronismo quienes militamos soñamos con un país más justo, con una ciudad más justa, y nos sentimos parte de esa transformación”, expresó a LA VOZ el presidente del PJ Zárate, Leandro Matilla.

Ante la consulta sobre cuales son, en la actualidad, los desafíos de la militancia a su criterio, Matilla sostuvo: “La militancia tiene que tomar un rol de restablecer la importancia de la política, de volver a defender las banderas que son propias del peronismo. La militancia tiene que exigirle a quienes conducimos, que no dejemos de mirar al que más lo necesita. El militante tiene el compromiso de defender derechos, de defender a sus líderes. Así que lo que espero de la militancia es que continúe comprometida, que entendamos que militar no es una tarea sencilla”.

Matilla comenzó su militancia alrededor de los 18 años y, tal como cuenta, siempre se sintió un ciudadano comprometido, adoptando distintas formas de militancia desde la escuela, la universidad, o incluso en su profesión de abogado. “Siempre he formado parte de las instituciones intermedias con más o menos referencia, pero siempre entendí, como militante, que es con el compromiso y con la participación que se terminan logrando las utopías que uno tiene”, expresó el dirigente.

Comparte esto: Twitter

Facebook