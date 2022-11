Gremios se movilizan a la Rotonda para reclamar por la reactivación del plan nuclear

La Mesa de Unidad Sindical Zárate-Campana confirmó que hoy, desde las 10 horas , realizarán una nueva movilización en la rotonda reclamando la continuidad del plan nuclear argentino, hoy suspendido tras conocerse que no están asegurados los fondos chicos para la construcción de Atucha III en la ciudad de Lima y que aún no hay novedades sobre la extensión de vida de Atucha I.

“Por la soberanía energética en pos del desarrollo, la producción y el trabajo como ordenador social convoca a todos/as los trabajadores/as de la región a movilizar a la rotonda de la dignidad”, indicaron los gremios en un comunicado.

Además detallaron que los puntos de reclamo son: reactivación de obras públicas paralizadas; el inicio de la construcción de la cuarta central nuclear, Atucha III; la continuidad del plan nuclear argentino; la soberanía nacional en las vías navegables y la recuperación del poder adquisitivo en los salarios.

Cabe recordar que en el año 2018, gremios se movilizaron por primera vez y acamparon en la rotonda de acceso a Zárate, que luego fue rebautizada como la “rotonda de la dignidad”. En aquel entonces el reclamo apuntaba a una ola de despidos en el sector nuclear, además de la paralización de otras obras.

En aquella movilización participó la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, y el intendete Osvaldo Cáffaro, además de otros sindicatos.

SIN RESPUESTAS

La construcción de una nueva central nuclear en Lima es uno de los proyectos más grandes que la Argentina firmó con China. Contempla, precisamente, la construcción de la cuarta central nuclear en el país con una inversión del gigante asiático de 8.300 millones de dólares.

Pero la incertidumbre es aún mayor cuando se confirmó que la construcción de Atucha III no está prevista para el año entrante en el presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional pese a los anuncios oficiales de que la obra iba a comenzar a finales de este año.

Es por ello que ATE-Nasa y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Seccional Zárate se declararon en “estado de alerta y movilización” ante la paralización del proyecto que ya tiene cuestiones administrativas y legales resueltas para que se inicien los movimientos de terreno cuando el gobierno nacional termine de convenir con China su financiamiento y los detalles del proyecto. Y la medida de podría ser la primera de muchas acciones directas que piensan tomar desde esta mesa sindical.

En el 2018, gremios se movilizaron a la Rotonda por los despidos en Atucha.

Comparte esto: Twitter

Facebook