Importante jornada gratuita de control de lunares en el Círculo Médico de Zárate

Ayer se llevó a cabo en la sede del Círculo Médico de Zárate (Ituzaingó 545) una importante jornada de prevención del Cáncer de Piel en el marco de la Semana del Lunar que impulsa la Sociedad Argentina de Dermatología, con chequeos de piel gratuitos en distintos puntos del país.

En Zárate, la iniciativa contó con el acompañamiento de la Filiak de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), La Roche-Posay y de la Municipalidad de Zárate, donde aproximadamente 90 vecinas y vecinos concurrieron a realizar el control de sus lunares en una actividad que se inició a las 9 de la mañana y concluyó a las 15 horas.

En diálogo con LA VOZ, la Dra. Gabriela Comunello (MN 104.762 – MP 56597), especialista en Dermatología, señaló: “El cáncer de piel no solo puede venir de un lunar que estaba y que cambió, sino que puede venir de una lesión nueva o de algunas lesiones que uno por ahí siente que es una lastimadura sobre elevada y no cura. Ante todas estas cosas, es importante que la gente tome conciencia de que el cáncer de piel existe, de que el cáncer de piel es curable detectado a tiempo y que es muy importante el chequeo anual”.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y el que se encuentra principalmente expreso a factores que pueden causarle daño, como es el sol. “Si bien el sol nos da alegría, nos levanta el ánimo, en sus rayos UV tiene la capacidad de hacer que las células cambien y en vez de seguir el camino de generar otra célula que produzca un pigmento normal, hace que cambien y empiecen a producir una célula distinta con otra evolución. Y ahí es donde puede aparecer el cáncer”, detalló la dermatóloga.

PROTEGERNOS DEL SOL

Con la llegada de la temporada estival las campañas de cuidados de la piel se refuerzan, pero según indicó la Dra. Comunello, se recomienda llevar a cabo un chequeo anual y una constante protección del sol. “No solamente tenemos que protegernos del sol cuando estamos de vacaciones en la playa con arena, sino protegernos del sol cuando salimos a hacer un mandado o cuando vamos al club, cuando salimos a la costanera. Estamos en una ciudad donde hacemos bastante vida al aire libre”.

En esa línea, remarcó que lo recomendable es utilizar protector solar en crema, con factores superiores a 30 o 40, según el tipo de piel, con aplicaciones antes de salir de casa y, si es posible, repetir cada dos horas. También resulta importante evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, y usar ropa adecuada como remeras, sombreros, gorras y anteojos.

“También hay que cuidar a los más chiquitos, porque los primeros cinco años de vida son muy importantes para la memoria de nuestra piel. Entonces, todo el daño solar que se provoca en los primeros cinco años de vida son muy importantes para el futuro de nuestros chiquitos”, indicó. En ese aspecto, Comunello compartió una fórmula muy útil para determinar si resulta conveniente o no exponerse al sol, y consiste en observar la sombra que produce nuestro cuerpo, si es una sombra corta y cercana a nosotros, estamos ante un sol nocivo; en cambio, si la sombra es más larga, es un sol menos dañino.

“Uno de cada tres cánceres es un cáncer de piel. La detección precoz es lo más importante en cuanto a tener una calidad de vida y poder generar un tratamiento exacto. A veces con solo sacar la lesión ya está curado”, expresó.

