Por los incendios, las yararás huyen de la isla hacia la ciudad

Con los incendios continuos en la zona del Delta del Paraná de las Palmas, recudrecen los ecocidios que arrasan con la flora y fauna del lugar. Así llegan las noticias de “invasiones” de ofidios en zonas donde normalmente no se detectan, como en la zona ribeña de nuestro Partido donde se han encontrado ejemplares de yarará, una peligrosa víbora ya que su mordedura puede ser mortal. Se las han detectado en la Costanera y también en los campos cercanos, llegan, según dicen, corridas por el fuego y atravesando el río.

Con el avance continuo del fuego en los últimos meses, estas poblaciones de ofidios se ven desplazadas de sus refugios naturales las áreas que ocupan se reducen y buscan nuevos caminos.

En nuestra zona pueden hallarse especies como la yarará que es la más abundante, también es común ver algunas culebras, como las ojos de gato, pero que no son tan venenosas como las yararás. Además, hay culebras acuáticas que pueden llegar a ser agresivas, pero que no son venenosas, como la ñacaniná y la falsa coral de esteros, que suelen causar temor, pero que son inofensivas. Ellas se alimentan de los roedores que abundan. Pero también atacan al ganado en la zona rural. Según contó una vecina de un campo de la zona de Lima, un ternero murió tras ser atacado mientras pastaba en una zona próxima al río ya que por la sequía actual se reducen las áreas de pastoreo. El animal fue mordido en el hocico y fatalmente murió. También puede ser atacados perros o caballos, es necesario la aplicación inmediata del suero antiofídico.

Las yararás «son víboras venenosas», por lo que se debe tener cuidado al hallarlas.

