Bancos cambian horario de atención en Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz

Los bancos en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires cambiaron su horario de atención al cliente, un cambio que se mantendrá hasta el 3 de abril del próximo año.

Las entidades bancarias ubicadas en Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz y otros distritos bonaerenses deben su horario de atención por el comienzo de la época de calor y desde ahora abrirán sus puertas entre las 8 y las 13, dos horas antes de lo habitual que es de 10 a 15.

Según la norma, la medida rige hasta el viernes 31 de marzo de 2023, lo cual supone que el lunes 3 de abril de ese año se volverá al horario normal.»El personal cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes de 7.45 a 15.15 horas, debiendo destinarse, como horario de atención al público, el comprendido entre las 8 a 13 horas», sostiene la norma.La decisión, según se indica en los fundamentos, se da luego de un pedido expreso realizado por la Asociación Bancaria, y busca evitar que los clientes de las entidades financieras se expongan a las altas temperaturas del verano.

CONFUSION EN EL PRIMER DIA

Durante el fin de semana circuló un decreto de la Gobernación que fijó el horario de verano, de 8 a 13, en 106 distritos, entre los que está Zárate, pero en varias entidades anunciaron que ese esquema entrará en vigencia desde hoy.

Ayer, algunos bancos siguieron con el horario habitual, ya que justificaban que todavía no estaba el decreto con el cambio de horario..

Lo que se supo es que con la difusión de la medida oficial, el fin de semana, los bancos no llegaron a organizarse. En particular, se mencionaba la programación del tesoro (caja fuerte) en cada sucursal, que funciona con un sistema automatizado.

Por su parte, el Banco Provincia informó que “al igual que ocurrió durante el verano pasado, las sucursales de Banco Provincia ubicadas en 108 distritos de la provincia de Buenos Aires modificarán su horario y atenderán al público de 8 a 13. La medida, impulsada por el Gobierno bonaerense con el objetivo evitar que las personas se expongan a las altas temperaturas estivales, se implementará desde el miércoles 23 de noviembre de 2022 hasta el viernes 31 de marzo de 2023”.

DONDE CAMBIA

Los distritos bonaerenses donde cambia el horario de atención de 8 a 13 son: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel de Marina L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino y Zárate.

En tanto, hay 27 municipios, en su mayoría del Conurbano, que no cambiarán sus horarios. Allí y en la Capital federal los bancos continuarán con su esquema habitual, de 10 a 15.

