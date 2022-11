Dura carta de limeños pidiendo la designación de profesionales médicos

De forma crítica, más de treinta entidades limeñas y vecinos representantes de instituciones limeñas han elaborado un petitorio al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, para exigir la designación de profesionales médicos y más presencia estatal, poniéndo énfasis en mejor la atención de la salud.

“La actual situación dejó al desnudo la falta de planificación y el escaso compromiso del sistema político con nuestra ciudad, desde las autoridades del gobierno municipales, quienes son los responsables directos, pasando por autoridades provinciales, nacionales y hasta la mismísima empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA, responsable de la operación de las dos centrales nucleares asentadas en nuestro territorio. Resulta de carácter urgente la normalización del funcionamiento del sistema de salud en nuestra ciudad, que nos saque del agobio que implica esta carencia. Varios petitorios y reuniones se han cursado con nuestras autoridades locales sin ninguna respuesta efectiva. Es imprescindible sentarse a repensar una nueva estructura que modifique las que estaban pensadas para 10 mil habitantes y no para 33 mil. Lima necesita un hospital que de respuestas a los ciudadanos, que la dignifique, con autoridades que estén a la altura de articular con las empresas locales para invertir en recursos mediante sus áreas de Responsabilidad Social Empresaria para lograr un sistema de salud que funcione y que, posteriormente, no se reduzca a un médico de guardia para 33 mil habitantes”, expresa parte de la carta enviada a las autoridades provinciales a la que tuvo acceso LA VOZ.

Desde mediados del mes pasado que la situación sanitaria en Lima viene siendo blanco de críticas y reclamos ante la falta de profesionales médicos.

“La repetida situación de falta de profesionales médicos , principalmente en Hospital Intermedio de Lima, trae aparejado el enojo y situaciones de violencia hacia el personal de salud que está presente en ese momento, recargando la responsabilidad sobre admisionistas y enfermeras”, habían expresado por su parte desde el gremio de ATE; poniendo el foco en un problema de cobertura de médicos y pediatras.

En este sentido, aseguraron que no hay coberturas de guardias durante los fines de semana. Es decir que para atender una urgencia, los vecinos y vecinas de Lima deben viajar a Zárate. Tampoco médicos clínicos que hagan consultorios externos por lo tanto los y las limeñas deben trasladarse también a Zárate para realizar cualquier tipo de consultas.

El Hospital Intermedio de la ciudad de Lima.

