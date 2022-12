Incorporaron 5 médicos para cubrir los faltantes de profesionales de la salud

En las últimas semanas se puso de relieve el faltante de profesionales médicos para cubrir guardias y distintas especialidades en distintos establecimientos sanitarios del distrito, lo que motivó el reclamo de vecinos y organizaciones sindicales.

El déficit de médicos no es una novedad y tampoco es una problemática estrictamente local, sino que se trata de una situación que se arrastra desde hace varios años y que afecta a gran parte del territorio bonaerense. En diálogo con LA VOZ, la secretaria de Salud municipal, Fiorella Scafati, detalló cuál es escenario actual y cómo se encuentra trabajando el Ejecutivo para resolverlo.

Si bien es un tema que registra una amplia permanencia en el tiempo, la falta de médicos en la Unidad Sanitaria “Dr. Aurelio Aleotti”, fue lo que expuso la situación a partir de episodios violentos que se registraron en el establecimiento. Días atrás, desde la Municipalidad de Zárate iniciaron una campaña a través de una oferta laboral en redes sociales y medios de comunicación, que derivó en la contratación de cinco nuevos médicos. “Hoy estamos un poco mejor armados que hace un par de semanas. El municipio incorporó en esta semana cinco médicos para las diferentes unidades sanitarias, tanto Lima, el Favaloro, como el Semu, que es todo lo que tiene aparte de los Caps”, detalló la funcionaria.

En ese marco, Scafati expuso una situación particular y es que, según advierte, “uno viene corriendo el tema de atrás porque la sociedad tiene cada vez menos obras sociales, prepagas y demás, entonces se vuelca todo a la salud pública. La incorporación de personal médico siempre es constante. Hay médicos que vienen y hacen trabajos que son ocasionales, lo hacen por unos meses y se van porque cada uno tiene su realidad”. A esto, agrega que también ocurren situaciones donde los médicos o sus familiares se enferman, o sufren algún contratiempo y eso genera falta de cobertura en las guardias.

“Hay un cansancio generalizado en el personal médico post pandemia, hay gente que ha dejado el tema de guardias y se ha ido por el mismo dinero o por menos a hacer una labor de médico más tranquila”, señaló.

Dentro de la misma realidad, cabe remarcar que los faltantes de profesionales médicos en algunas especialidades en el Hospital Zonal Virgen del Carmen, también deriva en que muchos pacientes se vuelquen a otros centros de salud, como las unidades sanitarias o el Hospital Favaloro.

“El faltante de cualquier profesional relacionado con la salud en cualquier institución que sea pública, siempre recae sobre otro. La capital provincial también tiene sus faltantes de profesionales, como lo tenemos nosotros, como lo tiene Campana, como lo tiene Escobar, no es que Zárate es una cosa aislada de todo el resto, es generalizado a nivel zonal, a nivel provincia y nación también”, expresó.

Según informó Scafati, los profesionales contratados recientemente son de Zárate y ciudades cercanas. Ante la pregunta acerca de cuál es el número ideal de la plantilla médica para los centros de salud municipales, explicó: “Son dos clínicos de guardia por cada día de la semana en las dos unidades sanitarias que tenemos; guardias de 24 horas en Zárate y Lima. Lo ideal sería también un pediatra por guardia. El tema de pediatría es más delicado, porque si clínicos no se consiguen, pediatras un poco menos”.

En esa línea, indicó que en esta camada de médicos que ingresaron a la nómina, hay dos pediatras y detalló que no se realizarán guardias completas, pero sí serán dos días de media guardia, siempre con el objetivo de incorporar más profesionales de esa especialidad.

Por otra parte, la Secretaria de Salud también comentó que a nivel provincial hay cambios en los regímenes de residencia “para que el recién egresado ingrese a hacer especialidades, porque tanto la clínica como la pediatría son especialidades que se hacen a través de una residencia. Entonces han cambiado los regímenes para que no sean tan estrictos y con tanta carga horaria”. Desde el Ejecutivo Municipal también auguran poder contar con la incorporación de profesionales graduados de la carrera de Medicina del Centro de Gestión del Conocimiento.

“Eso fue una estrategia del Intendente cuando recién comenzaba todo este tema de la falta de médicos hace cinco o seis años. Tenemos mucha gente de la carrera de Enfermería; todo lo que es personal de salud está muy enfocado desde lo educativo para tener esos recursos humanos en la ciudad, que se puedan formar acá y quedarse acá trabajando como un profesional de la salud”, explicó.

La secretaria de Salud municipal, Fiorella Scafati, habló con LA VOZ.

