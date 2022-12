Se avecina una puja en el Concejo Deliberante por el aumento de tasas

La semana pasada ingresó un proyecto de Ordenanza por el cual el Ejecutivo plantea aumentar las tasas un 161%.

Técnicamente, hay que entender primero cómo se maneja un Concejo Deliberante desde lo administrativo. Para aumentar los impuestos locales, hay que modificar dos ordenanzas, la fiscal y la impositiva.

A nivel administrativo, lo que propone el municipio es una modificación de la Ordenanza Impositiva, que determina el valor de las tasas municipales, de lo que pagan los contribuyentes.

Desde diciembre de 2019, la fórmula aplicada por el municipio se modificó, y es la siguiente; valor fiscal de la propiedad por una alícuota sobre el valor del «módulo» actualizado por el Índice de Precios al Consumidor; estableciendo un valor mínimo y un máximo.

La idea con esta fórmula es que las tasas se actualicen respecto a la inflación estableciendo un parámetro surgido del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y si el municipio pretende algún tipo de aumento podrá modificar las alícuotas. Pero en beneficio de la población, y para no recargar aún más los bolsillos de los contribuyentes, se agregó un máximo y un mínimo. Varias comunas adhirieron a esta fórmula que todos los años se actualiza respecto a la inflación.

Precisamente lo que se hace anualmente es modificar alícuotas, que son proporcionales de la valuación fiscal de cada inmueble, y así actualizar los impuestos municipales.

Aunque, en esta oportunidad, el municipio propone tocar el valor del “módulo” en el orden del 161%, algo dudas elevará la fórmula y, en definitiva, el valor final de las tasas casi un 161%. De 65 pesos lo busca elevar a 170 pesos.

REUNION DE CONCEJALES CON COMERCIANTES

En la mañana de ayer, los concejales se reunieron con representantes del Centro del Comercio e Industrias de Zárate (CCIZ) ya que hubo mucho malestar en los comerciantes cuando se enteraron de dicha propuesta para aumentar las tasas, a la cual consideraron “alocada”.

No solamente los concejales están preocupados por el aumento del valor del 161% sino también por que no se eleva la base imponible para el cobro de las tres “sobretasas” que el municipio cobra en concepto de Deporte, Salud y Educación.

Es decir que podría aumentar el 161% las tasas pero no la base imponible de 10 millones de pesos de facturación anual bruta que define a un comercio como “gran contribuyente” y que lo obliga a pagar más de 9 mil pesos por las tres “sobretasas”.

Este “piso” no se toca desde el 2019 y con una inflación anual del 100% prácticamente todo comercio es “gran contribuyente” y debe abonar estas tres “sobretasas”. Por lo tanto recarga los bolsillos de todos los comerciantes y esto es lo que manifestaron, con preocupación desde el Centro de Comercio local.

Por el momento, los concejales están dialogando con representantes comerciales y con funcionarios municipales para proporcionar un escalonamiento, desdoblamiento o morigeración de los aumentos en función de no recargar aún más los bolsillos de los contribuyentes.

Comparte esto: Twitter

Facebook