El debate por la suba de tasas: “Debemos ser responsables, aún en términos inflacionarios”

La semana pasada, el Ejecutivo municipal presentó en el Concejo Deliberante el proyecto de reforma de la ordenanza fiscal e impositiva, la cual propone un aumento de tasas del 161% para el próximo año.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, dialogó con LA VOZ sobre este tema: “Hemos recibido en dos oportunidades al secretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Arroquigaray, y a la titular de Hacienda, Patricia Fernández, para charlar acerca del presupuesto y el aumento de tasas propuesto por el Municipio. Quedamos en tener una interralación más estrecha y fluida con el Ejecutivo municipal, algo que consideramos sumamente necesario. De nuestra parte, mostramos voluntad de diálogo constante y propusimos, puertas adentro del HCD, entrar en una etapa de sesión permanente. O sea que las comisiones dejaron de ser una vez por semana para reunirse de forma continua las veces que sea necesario en pos de seguir tratando estos expedientes sensibles para la comunidad”, comentó el presidente del Partido Justicialista.

Además, agregó su propia lectura de tal situación; “hay que estar cerca de los lineamientos alcanzados en Nación y Provincia porque también hay que ser responsables, aún en términos inflacionarios, para los montos que fijamos. Es una situación social y económica delicada”, expresó Matilla.

Sus declaraciones tienen que ver con que si el gobierno nacional anticipó una inflación del 60% para el año que viene, no se le puede cobrar un 161% de aumento de tasas a los ciudadanos zarateños y limeños.

SEGUIRÁ LA DISCUSIÓN

Hay dos parámetros que buscan modificar los concejales, tanto de Juntos como del Frente de Todos para morigerar el aumento y que aporte más equidad para los comerciantes.

Por un lado, buscar la forma de que no sea un aumento del 161% sino menor, acompañando a la inflación pautada por el Presupuesto Nacional 2023 o con algún tipo de cláusula en caso de tales índices sean más altos.

Se trata de una situación contemplada por el Ejecutivo y aplicada en años anteriores. Desde diciembre de 2019, la fórmula aplicada por el Municipio se modificó, y es la siguiente: valor fiscal de la propiedad por una alícuota sobre el valor del «módulo» actualizado por el Índice de Precios al Consumidor; estableciendo un valor mínimo y un máximo.

La idea con esta fórmula es que las tasas se actualicen respecto a la inflación estableciendo un parámetro surgido del Indec, y si el Municipio pretende algún tipo de aumento podrá modificar las alícuotas. Pero en beneficio de la población, y para no recargar aún más los bolsillos de los contribuyentes, se agregó un máximo y un mínimo. Varios municipios adhirieron a esta fórmula que todos los años se actualiza respecto a la inflación. Por eso negociarán con el Municipio que no aumente el módulo un 161% y establecer un máximo.

Lo que trascendió luego de una segunda reunión de concejales con funcionarios municipales es que el Ejecutivo estaría de acuerdo en aumentar las tasas de forma gradual aunque mantienen su postura del 161% para llegar a diciembre del año que viene en esa cifra.

PEDIDO DE COMERCIANTES

Por otro lado, Matillo confirmó que atenderán el tema de los comerciantes. El martes por la mañana, concejales se reunieron con representantes del Centro del Comercio local a raíz de tales aumentos previstos.

Pero los comerciantes no sólo están preocupados por el aumento del valor del 161% sino también por que no se eleva la base imponible para el cobro de las tres “sobretasas” en concepto de Deporte, Salud y Educación.

Es decir que se puede aumentar el 161% las tasas pero no la base imponible de 10 millones de pesos de facturación bruta anual que define a un comercio como “gran contribuyente” y que lo obliga a pagar más de 9 mil pesos mensuales por las tres “sobretasas”.

Este “piso” no se toca desde el 2019 y con una inflación anual del 100% prácticamente todo comercio es “gran contribuyente” y debe abonar estas tres “sobretasas”. Por lo tanto recarga los bolsillos de los comerciantes y esto es lo que manifestaron, con preocupación desde el Centro del Comercio.

Por lo tanto, lo que buscan los concejales es negociar con el Municipio elevar esa base imponible para que un comercio o una Pyme no abonen estas sobretasas.

