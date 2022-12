Organizan una actividad artística multidisciplinaria por la Ley de Humedales

El próximo sábado 3 de diciembre se realizará en la Biblioteca Popular José Ingenieros una actividad artística multidisciplinaria, a favor de la Ley de Humedales, por la cual distintas organizaciones vienen luchando desde hace más de 10 años en nuestro país.

“Las quemas, el agronegocio, el extractivismo feroz ponen de manifiesto la necesidad urgente de esta ley. Desde la colectiva de trabajadores del arte La Correntada apostamos en nuestras acciones a visibilizar, para que no se haga costumbre la resignación, por ello ponemos en acto nuestra expresión sensible frente a la vulneración del derecho a vivir con dignidad, frente al constante ecocidio”, señalaron desde la organización.

En ese marco, además de las y los artistas que conforman la agrupación, participarán artistas zonales como: “Señora”, proyecto de la música y artista visual Dámaris Macaris, “De la flor, la raíz», propuesta musical que integran Sabrina Alanes en voz, Alejandra Zeta en guitarra y Paula Garcia Muñoz en teclado. También habrá lecturas poéticas a cargo de Ema Maffioly, Sofia Lamarca, Darío Würtz Paiva y Melina Eboli. Además, se presentarán Juliana Fabio y Marcos Duff (jazz) y Ailen Ramos con acrobacia aérea en aro.

Durante el evento se proyectará material audiovisual a cargo de Laura Mastantuono y Celeste Carboni, y obras de artistas visuales como Pao Meoniz, Sebastian Gavazzi, Carolina Pissetta, Florencia Patrignani, Elizabeth Morel, Yamila Cardoso y Rocío García. En danza, desde La Correntada se presentarán Nancy Leguizamón, Paola Meoniz y Ramo Pérez, y también habrá exposición de afiches por la campaña de humedales a cargo de La Correntada.

La actividad estará acompañada por agrupaciones ambientalistas de la zona como Exaltación salud, e integrantes de la huerta comunitaria del barrio Los Pioneros de Campana. El buffet estará a cargo de Espacio El Patio, habrá mesa dulce para merendar y barra de licuados, además de feria autogestiva a cargo de Del Marote Cerámica, Mesa Gráfica, Dani Canale, entre otros.

“La Correntada no se queda quieta, a veces el cauce fluye a diferentes ritmos, pero nos encontramos, compartimos y reflexionamos, a través del arte, de la cultura, del respeto, de la conciencia medioambiental. Este sábado nos encontramos para compartir, para vernos, para despedir el año y disfrutar, de lo que se logró y en lo que necesitamos seguir trabajando”, afirmaron.

