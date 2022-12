Desde el oficialismo acusan a ATE de “tomar de rehenes a los trabajadores municipales”

En la mañana de ayer, la secretaria de Salud, Fiorella Scafati y el concejal Ariel Ríos, brindaron una conferencia de prensa donde se refirieron a la medida de fuerza llevada a cabo por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que inició un quite de colaboraciones acompañada de una serie de reclamos hacia el Ejecutivo Municipal.

A medida que pasan los días, los cruces de declaraciones entre las partes cobran un mayor relieve y el escenario se tensiona cada vez más. Desde el oficialismo sostienen que el reclamo sindical esconde otros intereses, que tienen que ver con el malestar ante la incorporación del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

“El gremio estuvo reclamando la falta de profesionales de la salud, un tema que venimos trabajando hace bastante tiempo”, dijo Scafati y, tal como señaló a este medio días atrás, agregó que “se incorporaron médicos estas últimas semanas y se van a seguir incorporando en los próximos días.

Según indicó, en el Hospital Favaloro el plantel está completo con dos médicos por guardia; mientras que en Lima por el momento hay un médico por guardia. En ese aspecto, remarcó que en algún momento hubo faltantes de médicos en la unidad sanitaria de Lima y detalló que “hoy sólo tenemos cubierta media guardia con médico, pero tenemos apostada las 24 horas con tripulación completa una ambulancia del Semu, o sea que un médico constantemente hay para las urgencias”.

En ese marco, la titular de la cartera de Salud continuó: “La idea es poder contar con dos médicos clínicos de guardia en las dos unidades sanitarias y en los tres móviles del Semu. Otro tema que la sociedad está reclamando es el de los pediatras, pero es un tema mucho más complejo porque no se puede conseguir personal de esa especialidad. Vamos a incorporar dos pediatras que uno va a ser para la unidad sanitaria de Lima y otro para el Favaloro, que harían medias guardias”.

Al referirse sobre otro de los temas que reclaman desde el gremio, los cuales tienen que ver con pases a planta permanente y salarios, la funcionaria sostuvo que “el tema de los salarios de los médicos de guardia se va ajustando constantemente, y los pases a planta dependen de Recursos Humanos y no de la Secretaría de Salud”. La titular del área también contó que se encuentran trabajando en un relevamiento de las salas barriales para poder reabrirlas con servicio de enfermería.

“No nos sirve tener las unidades sanitarias abiertas sin médicos adentro que puedan atender, siempre vamos en pos de la salud pública y de dar un mejor servicio”, expresó.

La secretaria de Salud Fiorella Scafati y el concejal Ariel Ríos.

Comparte esto: Twitter

Facebook