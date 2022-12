ATE dispuso un “paro por tiempo indeterminado” en los hospitales intermedios

El viernes pasado, uno de los gremios municipales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Zárate notificó a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense que se declaraba en “estado de alerta y movilización” en función de reclamar varios puntos al Municipio.

Primero fue un quite de colaboración, luego en alerta y movilización y ahora un paro por tiempo indeterminado.

Pero con el correr de los días, no hubo avances y la Municipalidad emitió un comunicado responsabilizando el domingo pasado al gremio por posible falta de atención en los hospitales intermedios de Zárate y Lima que dependen de la comuna, y recordó a los vecinos que, “la salud es un derecho”, y les pidió que no duden “en exigirla”.

Tal comunicado, derivó en la declaratoria de “paro por tiempo indeterminado” de ATE y una movilización al Hospital Municipal Dr. René Favaloro en la jornada de ayer, con quema de neumáticos y corte de ingreso parcial al establecimiento de parte de los trabajadores nucleados en el sindicato ATE. Lo que pretenden desde el gremio es que el Municipio convoque a una mesa de diálogo.

Por su parte, el secretario General del Sindicato ATE, Fernando Pérez analizó el conflicto: “Se agrava más por la irresponsabilidad del Ejecutivo Municipal por el comunicado que publicó irresponsablemente donde trata de poner a los vecinos en contra de los trabajadores, eso lo tomamos como una provocación, jamás nos va a confrontar contra el pueblo porque trabajamos por los derechos del pueblo ya que reconoce al interlocutor que llame a una mesa de diálogo para solucionar lo que no se pudo solucionar en el Ministerio de Trabajo”.

Con respecto a los reclamos Pérez enumeró: “Devolución de los días inexplicablemente descontados que van de los 3 mil a los 40 mil pesos, cómo no van a estar agotados nuestros compañeros en la Secretaría de salud con semejante descuentos”. Y agregó, “seguimos sin respuestas en cuanto al pago del Plan Sumar, sin respuestas a los pases a planta, a la precarización que hay, a las categorías que faltan otorgar y varios puntos que se acordaron que todavía no se concretaron”.

Finalmente, sólo se atienden en el hospital intermedio situaciones de emergencia que implique riesgo de vida, mientras tanto, toda otra atención se encuentra de paro.

Protesta en el Hospital Intermedio ubicado en Avenida Antártida Argentina.

