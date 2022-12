En una sesión de prórroga se tratará el aumento de tasas

La última semana de noviembre el Ejecutivo ingresó el Presupuesto 2023 y un proyecto de Ordenanza para reforma la fiscal e impositiva, por el cual plantea aumentar las tasas un 161%.

Esto fue tratado y discutido en el arco del Frente de Todos y no hay una propuesta que convenza a todos los ediles, es por eso que se votará “sobre tablas” para ver qué mayoría es la que prevalece.

En la otra vereda, aparece Juntos, que plantea de forma una serie de propuestas que se desarrollan en municipios gobernados por el Pro, como Mar del Plata, Campana, San Nicolás o 3 de Febrero; como la no implementación del sistema de estacionamiento medido, la gratuidad e instantaneidad de las habilitaciones, la eliminación de los derechos de construcción, y facilidades fiscales para quienes son jóvenes y pongan su primer comercio.

Aparte reclama que el municipio cumpla con la meta inflacionaria del 60% propuesta por el propio gobierno nacional.

Sin embargo, al interior del Frente de Todos las opciones son variadas y aún no existe una alternativa que convenza. Una de ellas es bajar el aumento al 60%, otros dicen del 100% dadas las previsiones. Otra que el aumento sea escalonado pero no de un 161%.

En fin, se tratará “sobre tablas” el próximo lunes por la mañana.

Por último, concejales han confirmado que ya salió de comisión con varios despachos y ahora se espera que se vote “sobre tablas” y que la discusión se traslade al recinto. Tomando como experiencias otras sesiones, se espera que sea otra jornada “maratónica”, con varios “cuartos intermedios” y extensas alocuciones de los ediles justificando su voto.

El tratamiento

Para aumentar los impuestos locales, hay que modificar dos ordenanzas, la fiscal y la impositiva. A nivel administrativo, lo que propone el Municipio es una modificación de la Ordenanza Impositiva, que determina el valor de las tasas municipales, de lo que pagan los contribuyentes.

Desde diciembre de 2019, la fórmula aplicada por el municipio se modificó, y es la siguiente: valor fiscal de la propiedad por una alícuota sobre el valor del «módulo» actualizado por el Índice de Precios al Consumidor; estableciendo un valor mínimo y un máximo.

La idea con esta fórmula es que las tasas se actualicen respecto a la inflación estableciendo un parámetro surgido del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), y si el Ejecutivo pretende algún tipo de aumento podrá modificar las alícuotas. Pero en beneficio de la población, y para no recargar aún más los bolsillos de los contribuyentes, se agregó un máximo y un mínimo. Varios municipios adhirieron a esta fórmula que todos los años se actualiza respecto a la inflación.

Precisamente lo que se hace anualmente es modificar alícuotas, que son proporcionales de la valuación fiscal de cada inmueble, y así actualizar los impuestos municipales.

Sin embargo, en esta oportunidad, se decidió tocar el valor del “módulo” en el orden del 161%, algo que sin dudas elevará la fórmula y, en definitiva, el valor final de las tasas casi un 161%. De 65 pesos lo busca elevar a 170 pesos.

Comparte esto: Twitter

Facebook