Estaciones de servicio no funcionarán durante las noches del 24 y el 31

Estaciones de servicio definieron cómo funcionará el servicio durante Navidad y Año Nuevo. En las noches del 24 y 31 de diciembre no se podrá cargar combustible a partir de las 22.00.

Los estacioneros comunicaron que el servicio dejará de funcionar entre las 22.00 y las 6.00 de las noches previas al inicio de Navidad y Año Nuevo. Solamente estarán disponibles para las guardias mínimas y para responder a la demanda de combustibles eventual de servicios de emergencia como ambulancias, bomberos y policías.

“Durante esas horas prácticamente nadie carga combustible, por lo que no afecta demasiado a los consumidores, en general cargan antes de las diez, antes de juntarse con sus familias”, explicó Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha).

Además, aclaró que hace 8 años que la carga de combustible funciona de esta forma. El objetivo principal es garantizar el derecho de los empleados de las estaciones de servicio a celebrar las Fiestas.

Por esto, también se recomienda que quienes vayan a utilizar sus autos durante las noches festivas del 24 y el 31 de diciembre carguen sus tanques de combustible con anticipación, para así no tener ningún problema en los momentos antes de que las estaciones dejen de atender a los clientes.

