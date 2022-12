Ingresaron a robar en el Club Pellegrini, que tuvo que suspender sus eventos

Fue el Club Pellegrini, la emblemática institución deportiva, el que se convirtió el blanco del accionar delictivo de delincuentes que irrumpieron en el establecimiento para sustraer elementos.

Las autoridades de la entidad todavía no pudieron determinar con precisión en qué horario ocurrió el robo, pero estiman que el ingreso de los ladrones se produjo entre las 20 horas del domingo y las 17 horas de la tarde del lunes. De hecho, cuando las profesoras de Patín llegaron al lugar en la tarde del lunes, se encontraron con el lamentable escenario.

Los delincuentes ingresaron luego de forzar una reja y una persiana que les dio acceso al buffet. Según detalló a este medio Daniel Córdoba, productor de eventos y colaborador de la institución, en el interior del lugar tenían mobiliario, bebidas y el stock de mercadería destinada a la venta en los eventos programados.

“Se llevaron todo eso, por suerte no hay que lamentar ninguna persona herida ni lastimada porque no había nadie en el club”, dijo Córdoba y agregó: “Esto conlleva a suspender la programación de los bailes que teníamos hasta nuevo aviso, porque nos quedamos sin stock, nos tenemos que volver a regenerar y encontrarle la vuelta para arrancar de nuevo”.

La denuncia ya fue radicada en sede policial y, desde el club, ahora se encuentran a la espera de novedades, dado que los investigadores llevarían a cabo un relevamiento de la zona para tratar de identificar la presencia de cámaras de seguridad que puedan aportar elementos fílmicos para identificar a los malvivientes.

Delincuentes entraron tras forzar una reja y una persiana que les dio acceso al buffet.

