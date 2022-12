Las repercusiones luego de la aprobación del aumento de tasas

Finalmente, el Concejo Deliberante le aprobó al Ejecutivo municipal lo que pedía, un aumento de tasas que acompañe a la inflación.

Es por ello, que en el Frente de Todos (dividido entre el oficialista Nuevo Zárate, el peronismo, el massimo y el socialismo) consensuaron elevar el valor del módulo a $120, un valor intermedio que finalmente promediará un 113% de aumento, ya no el 161% pedido por el Ejecutivo.

En tanto, para los frentistas lo que pasarán a pagar de tasas municipales será un 85% de aumento a partir del primero de enero.

A la par, también consensuaron elevar la base imponible para evitar que los comerciantes chicos y medianos paguen las tres “sobretasas” que se cobran en la actualidad.

Hay que recordar que los comerciantes no sólo estaban preocupados por el aumento del valor del 161% sino también por que no se eleva la base imponible para el cobro de las tres “sobretasas” que el municipio cobra en concepto de Deporte, Salud y Educación.

No obstante, la discusión al interior del HCD fue discutida entre el Frente de Todos y Juntos.

Aldo Morino del unibloque socialista en el Frente de Todos expresó: “Las sobretasas están al borde de ser inconstitucionales, los que sabemos de derecho sabemos que son cobros que no tienen una contraprestación. Pero, por otro lado, estuve en función pública y no se debe desfinanciar al Estado municipal. Al mismo tiempo, deberemos seguir trabajando diferentes cuestiones para trabajar a favor de los comerciantes y de los vecinos”.

También la concejal oficialista Vanesa Palermo valoró el consenso para aprobar el aumento de tasas y lo propio hizo Ariel Ríos, quien agradeció a los funcionarios municipales que se acercaron a explicar y charlar con los ediles los pormenores y los fundamentos del aumento propuesto por el Ejecutivo.

Por su parte, el concejal de Juntos, Marcelo Matzkin señaló: “Los clubes deportivos tuvieron apoyo antes con otros intendentes, antes de Cáffaro, y no había sobretasas. Y eran gobiernos peronistas. Todos sabemos que las sobretasas son ilegales, que deben tener una contraprestación de servicio. Y el Fondo Deporte no representa ninguna contraprestación de servicio a un comercio céntrico. Aparte, el 3% de toda licitación pública tiene que ir a Zárate Básket, está en los pliegos de licitación. O sea que ahora los concejales deben ir a decirle al gobierno nacional que cada empresa que busca licitar obras en Zárate debe pagar este extra. Se les pagó 500 mil pesos a los ex futbolistas, campeones del 86, para que vengan a la inauguración del polideportivo y se le exigió a cada club local que lleve a 50 chicos porque no llenaban el gimnasio. La inflación para el 2023 será del 60% cuando el municipio propuso 161%, y cerraron con el Partido Justicialista un 85% para los vecinos contribuyentes. Sabemos que vamos a perder la votación pero trataremos de convencer a todos los Mayores Contribuyentes para que no sea aprobado”, dijo.

Finalmente, el concejal de Juntos por el Cambio, Alejandro Cracco, criticó: “el día viernes, el secretario de Desarrollo Humano, Darío Raffo, asistió a la fiesta de CADU y se comprometió a ayudar económicamente al club desde el Municipio, con los 26 millones de pesos que necesita CADU para mantenerse en la nueva categoría de la B Nacional. O sea que en la ciudad vamos a tener jugadores de fútbol y básquet bien pagos por el Municipio, en clubes federados y siendo profesionales, y no médicos en las salitas. Por eso voy a votar en contra de un aumento de tasas que no va a ir para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, concluyó el concejal opositor.

Sesión del HCD en la que se votó la suba de tasas.

